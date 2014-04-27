استانهای تهران و خراسان رضوی بیشترین ثبت نام کنندگان بیمه همگانی

سیدمهدی میرشاه ولد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آمارهای بدست آمده نشان می دهد از ابتدای اردیبهشت تا صبح امروز یکشنبه هفتم اردیبهشت کمتر از یک سوم افراد فاقد بیمه در قالب 787 هزار خانوار به سایت سازمان بیمه سلامت برای ثبت نام مراجعه کرده اند.

وی با اشاره به اینکه استانهای تهران و خراسان رضوی بیشترین تعداد ثبت نام کنندگان را دارند، گفت: استانهای خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد نیز به ترتیب کمترین میزان ثبت نام کنندگان بیمه سلامت را به خود اختصاص داده اند.

سخنگوی ستاد اجرایی بیمه سلامت همگانی تاکید کرد: استان تهران بدلیل مهاجرت پذیری و همچنین حاشیه نشینی و به علت نداشتن مشاغل رسمی و پایین بودن توان مالی تعداد افراد فاقد بیمه در آن بیش از سایر استانها است.

به گفته وی، متقاضیان میتوانند برای ثبت نام بیمه همگانی رایگان به سایت سازمان بیمه سلامت به نشانی www.bimesalamat.ir مراجعه کنند و همچنین دفاتر دولت الکترونیک نیز در سراسر کشور آماده ثبت نام از متقاضیان است.