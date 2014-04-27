شهرداری همدان مانع صعود آبی پوشان تبریز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تیم های موفق روز دوم مسابقات مرحله نهایی لیگ منطقه ای فوتبال جوانان باشگاه های کشور در روز پایانی بازی های گروه نخست برابر یکدیگر قرار گرفته بودند در پایانی دیداری حساس و نفس گیر به تساوی رسیدند تا هیچ کدام از آنها شانسی برای صعود به رقابت های لیگ دسته اول فوتبال جوانان باشگاه های کشور نداشته باشند.

در اولین بازی از روز پایانی بازی های گروه نخست از مرحله نهایی مسابقات لیگ منطقه ای فوتبال جوانان باشگاه های کشور در شهر مقدس قم، تیم شهرداری همدان در جدال با تیم آبی پوشان تبریز این تیم را با تساوی یک بر یک متوقف کرد تا مانع صعود رقیب تبریزی خود به لیگ دسته اول شود.

تیم فوتبال جوانان شهرداری همدان عصر امروز در نخستین دیدار روز پایانی از مرحله نهایی فوتبال جوانان کشور با گل دقایق پایانی توانست تیم فوتبال جوانان ملی پوشان تبریز را با تساوی متوقف کند و پیش از رویارویی تیم های اتحاد قم و شهرداری امیرکلا مازندران هم خودش به مرحله بعد نرود و هم اجازه صعود به تیم فوتبال جوانان آبی پوشان تبریز ندهد.

زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی قم پیش از دیدار تیم های اتحاد قم و شهرداری امیرکلا مازندران، میزبان مسابقه تیم های شهرداری همدان و آبی پوشان تبریز بود و در این دیدار تنها دو بار توپ از خط دروازه ها عبور کرد اما سهم هر تیم یک گل بود و سرانجام تساوی یک بر یک رقم خورد.

نتیجه ای که در دیدار شهرداری همدان و آبی پوشان تبریز رقم خورد بیش از همه تیم های اتحاد قم و نماینده مازندران را شادمان کرد چون از این تساوی نه تبریزی ها بهره بردند و نه تیم شهرداری همدان استفاده ای کرد تا بدین شکل هر دو تیم از صعود بازبمانند.

گفتنی است: تیم های فوتبال جوانان شهرداری امیرکلا مازندران، اتحاد قم، شهرداری همدان و آبی پوشان تبریز از روز پنجشنبه چهارم اردیبهشت ماه بازی های گروه نخست از مرحله پایانی مسابقات لیگ منطقه ای فوتبال جوانان باشگاه های کشور را در قم برگزار کردند.

در مرحله نهایی بازی های لیگ منطقه ای فوتبال جوانان باشگاه های کشور 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی با یکدیگر به رقابت پرداختند و از هر گروه تیمی که توانست عنوان صدرنشینی را از آن خود کند به صورت مستقیم به لیگ دسته اول جوانان باشگاه های کشور صعود کرد.

