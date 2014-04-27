حرکت چرخ اقتصاد گیلان با حمایت مردم و مسئولان / جذب سرمایه های مولد تنها راه نجات رهایی از بیکاری

به گزارش خبرنگار مهر، مردم برای به حرکت در آوردن چرخه های اقتصادی باید به داشته ها و توانایی های خود باور داشته باشند.

یک شهروند به عنوان یک مصرف کننده باید بداند که خرید محصولات داخلی بزرگترین کمک به اقتصاد داخل استان است و حق دارد احساس آرامش و امنیت خاطر داشته باشد به دلیل هزینه ای که برای کالاهای داخلی می کند.

ایجاد این رضایت قلبی بر عهده تولید کننده است تا علاوه بر افزایش خط تولید، سود حاصل را وارد چرخه اقتصادی کند.

همچنین توجه به ابعاد فرهنگی همچون شعارهای تبلیغاتی، ارتباط موثر تولید کنندگان با مصرف کنندگان، بسته بندی های زیبا و شکیل می تواند مصرف کنندگان را به خرید تولیدات داخلی مشتاق سازد.

با توجه به اهمیت موضوع خبرنگار خبرگزاری مهر به میان مردم رفته تا نظر و دیدگاه مردم را نسبت به این مهم جویا شود.

یک شهروند گیلانی به خبرنگار مهر می گوید: تبدیل مصرف تولیدات داخلی در میان مردم به یک عادت و فرهنگ امری بسیار مبارک است.

زهرا تیموری افزود: رسانه در تبدیل کردن مصرف داخلی به یک عادت و فرهنگ برای مردم می‏ تواند نقشی اصولی و هدفمندی ایفا کند.

وی اظهارداشت: رسانه‏ ها در زندگی روزمره مردم نقش اساسی در بازنمایی مفاهیم و اندیشه‌ های مختلف دارند و تا حدود زیادی قادرند اندیشه‌ های بسیاری را در اذهان پرورش دهند.

چای و برنج دو محصول تاثیرگذار در اقتصاد گیلان هستند

این شهروند گیلانی گفت: چای و برنج دو محصول تاثیرگذار در اقتصاد گیلان هستند که مورد کم لطفی مصرف کنندگان و مسئولان قرار گرفته در حالیکه این دو محصول شهرت جهانی دارند.

وی افزود: ورود کالاهای خارجی با بسته بندی زیبا با قیمت پائین باعث رکود بازار داخلی و کشاورز رونق اقتصادی خود را از دست داده است.

تیموری اظهارداشت: اراضی کشاورزی مرغوب به تاسیسات و خانه تبدیل می شود، خانواده های روستایی راهی شهر و رو به شغل های کاذب می آورند کارخانه های صنعتی که نقش موثری در اقتصاد استان دارند دچار همین سرنوشت می شوند.

وی اذعان داشت: ورود کالاهای خارجی با کیفیت نه چندان خوب باعث کاهش خط تولید کارخانه ها شده و به تبع نیروی انسانی کارخانه ها تعدیل می شوند.

این شهروند گیلانی تصریح کرد: افراد بیکاری از استان خارج این یعنی خروج یک جمعیت، یک اندیشه، ظرفیت و انرژی که آثار نامناسبی برای اقتصاد استان در پیش دارد.

وی تاکید کرد: مسئولان و دولتمردان به عنوان حامی با اعطای تسهیلات بانکی مناسب، تولید کننده با تولید محصولات با کیفیت و در نهایت مصرف کننده به عنوان خریدار محصولات داخلی باعث رونق اقتصادی می شوند.

تیموری یادآورشد: بدین ترتیب کشاورزان به روستاهای خود برمی گردنند و کشاورزی رونق دوباره می گیرد، کارخانه ها با ایجاد ابتکارات جدید کالاهای با کیفیت و متنوعی تولید و چرخ اقتصاد به حرکت در می آید و کارگران به کارخانه ها برمی گردند و همچنین این استان با داشتن مرزهای آبی و خاکی می تواند فرصت خوبی برای صادرات کالاهای داخلی ایجاد کند.

وی بیان داشت: با حمایت همه جانبه از سوی مردم و مسئولان و علاوه بر بازگشت سرمایه به بازار داخلی شاهد رونق اقتصادی استان خواهیم بود.

تولید کنندگان باید به مصرف کنندگان احترام بگذارند

دیگر شهروند گیلانی به مهر می گوید: تاکید بر مصرف کالای ایرانی فقط توصیه ای برای مصرف کنندگان نیست بلکه تولید کننده هم باید با ارائه کیفیت برتر و قیمت پائین تر، اجاره ندهد که مشتریان به کالای خارجی تمایل پیدا کنند.

محمد صادق کامرانی افزود: تولید کنندگان باید به مصرف کنندگان احترام بگذارند و کالاهای مرغوب تولید کنند و مصرف کنندگان هم باید تا جنس ایرانی هست، جنس خارجی نخرد.

وی اظهارداشت: همه دستگاه های اجرایی و تصمیم گیر باید از تولید داخلی و تولید کننده ایرانی حمایت جدی داشته باشند.

این شهروند گیلانی که خود از تولید کنندگان است به مهر می گوید: تولید کنندگان امروز برای اخذ تسهیلات بانکی و تامین سرمایه درگردش خود با چالش های جدی مواجه هستند.

وی افزود: سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تسریع‌ دهنده حرکت چرخ اقتصاد استان هستند که باید مورد حمایت قرار گیرند.

کامرانی تاکید کرد: گیلان ظرفیت های بالقوه‌ای در بخش صنعت و کشاورزی دارد که باید شناسایی و به فعلیت برسد.

وی اذعان داشت: بانک ‌های عامل باید اعطای تسهیلات بانکی به افرادی که پویایی اقتصادی استان را جزء اهداف خود قرار داده‌اند، در اولویت قرار دهند.

این شهروند گیلانی بیان داشت: افزایش بازدهی در تولید علاوه بر درآمدزایی بیشتر برای کشاورزان، صنعتگران و تولید کنندگان به حرکت پرشتاب چرخ اقتصاد استان و کشور نیز کمک می‌ کند.

وی تصریح کرد: توجه به آموزش و مهارت افزایی برای کارکنان واحدهای تولیدی نیز باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد چراکه امروزه آموزش نقش اساسی در افزایش بهره‌ وری کارکنان و عوامل تولید دارد.

کامرانی اظهارداشت: ارتقای سطح علمی و عملی پرسنل و تولید کیفی محصولات در بخش تولید و صنعت از مهمترین محورهایی است که از سوی مدیران این واحدها باید مورد توجه قرار گیرد.

طرح های كشاورزي، گردشگری و صنعتی فرصتی براي حركت چرخ توليد و اشتغال

بدون شک حمایت از تولیدات داخلی پاسداری از اقتصاد ملی و تداوم راه شهیدان است از اینرو می طلبد دستگاه های مسئول با رسیدگی به مشکلات تولید کنندگان و معیشت کارگران زمینه های لازم برای تولید کالای ایرانی با کیفیت را فراهم کنند.

سیاست های بازدارنده در زمینه ورود کالای خارجی غیر ضرور به کشور نه تنها باید قاطعانه اجرا شود بلکه باید بازدارنده باشد به یقین بازدارندگی به نوعی حمایت و پاسداری از حقوق مصرف کنندگان است.

استاندار گیلان در این باره به مهر می گوید: استفاده از کالای ایرانی و تولید داخلی منجر به استمرار فرصت های شغلی و افزایش فرصت های جدید خواهد شد.

محمد علی نجفی افزود: خرید کالای ایرانی نیاز به فرهنگ سازی عمومی در سطح کشور دارد و خرید یک کالای ایرانی حداقل استمرار یک فرصت شغلی داخلی است و هرچه خرید و استفاده از کالاهای ایرانی از سوی مردم بیشتر باشد این افزایش منجر به افزایش فرصت های شغلی می شود.

وی همچنین با بیان اینکه جذب اعتبارات ملی برای رونق اقتصاد و صنعت استان امری ضروری است، گفت: نبايد فرصت مناسب جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي در استان را از دست داد.

استاندار گيلان گفت: فضای همکاری و همدلی خوبی در این استان وجود دارد و باید تلاش کرد مشارکت بخش خصوصی توانمند را در سرمایه گذاری بخش های مختلف هرچه بیشتر جذب کرد.

وی تاکید کرد: فضای خوبی برای جذب سرمایه گذار در استان فراهم شده است و نباید این فرصت را از دست داد زیرا امسال دغدغه مهم گیلان توسعه اشتغال و کاهش جمعیت جوانان جویای کار است.

نجفی با تاکید براینکه اشتغال از اولویت های بسیار مهم گیلان در سال جاری است، اظهارداشت: با همتی که در مدیران استان وجود دارد و برنامه ریزی که انجام گرفته امید است گیلان در پایان امسال جزء 10 استان برتر در زمینه اشتغال باشد.

وی گفت: چرخ اقتصاد گیلان با سرمایه‌ گذاری بخش خصوصی به حرکت در می‌ آید، این استان ظرفیت سرمایه‌ گذاری بخش خصوصی را دارد و باید تنگناهای پیش روی سرمایه‌ گذارانی که قصد سرمایه‌ گذاری در این منطقه را دارند، برطرف کرد.

سرمایه‌ گذاری در بخش صنایع کوچک و خانگی باید توجه جدی شود

استاندار گیلان در ادامه با اشاره به توانمندی ‌ها و ظرفیت های این استان افزود: برای سرمایه‌ گذاری در بخش صنایع کوچک و خانگی باید توجه جدی شود چرا که در کنار کشاورزی و معادن، صنایع کوچک نیز می‌ توانند نقش مکمل و خوبی برای ایجاد اشتغال در این خطه باشند و مشکل بیکاری در جامعه را رفع کنند.

به هر حال سرمایه گذاران موتور محرکه چرخه اقتصادی استان هستند و رونق فعالیت اقتصادی آسایش، رفاه و امنیت اجتماعی را به همراه خواهد داشت.

حمایت از سرمایه گذار بخش خصوصی در حقیقت تحکیم پایه های اقتدار و استقلال کشور است، در حال حاضر بخش تولید به دلیل تحریم های شدید با مشکلاتی مواجه شده است از اینرو می طلبد مسئولان با شناسایی و کارشناسی مشکلات درصدد حمایت از مدیران واحدهای تولیدی برآیند.

بدون شک دستیابی به رشد بلند مدت و مداوم اقتصادی هر کشور، با تجهیز و تخصیص بهینه منابع سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی امکان پذیر است.

اهمیت سرمایه گذاری برای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی به اندازه‌ ا‌ی است که از آن به عنوان یکی از اهرم های قوی برای رسیدن به توسعه یاد می شود.

با توجه به کمبود منابع سرمایه گذاری و ضرورت تخصیص بهینه این منابع برای تحریک رشد اقتصادی باید مزیت های نسبی یک کشور در زمینه تخصیص منابع به درستی شناسایی شده و با هدایت آن به مولدترین و کارآمدترین بخش ها، زمینه استفاده کارآمد از منابع محدود برای تسریع و رشد اقتصادی فرآهم شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در این خصوص می گوید: سرمایه سالم و مولد در یک کشور اساس و مبنای حرکت چرخ تولید در بخش های مختلف از قبیل کشاورزی، صنعت و خدمات و ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری و فقر به شمار می رود.

غلامعلی جعفرزاده افزود: گرایش به سمت سرمایه گذاری های غیرمولد باعث افزایش نقدینگی، افزایش قیمت کالاهای مصرفی و در نتیجه بالا رفتن نرخ تورم می شود.

بی اعتنایی به سرمایه گذاری مولد موجب کندی چرخ تولید در جامعه می شود

وی اظهارداشت: فرار سرمایه و بی اعتنایی به سرمایه گذاری مولد موجب کندی چرخ تولید و به تبع آن عدم ایجاد شغل و افزایش میزان بیکاری و رشد فقر و ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خواهد شد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: تنها راه برای رفع نیازهای اشتغال و توسعه، جذب سرمایه گذاری های مولد است.

وی افزود: با توجه به نقش و اهمیت بسیار بالای سرمایه گذاری های مولد در توسعه و پیشرفت اقتصادی هر کشور لزوم اتخاذ سیاست ها و راهکارهایی برای ترغیب و افزایش علاقه سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بخش های مولد از سوی دولت ها بر کسی پوشیده نیست.

جعفرزاده در ادامه بر لزوم شناسایی، اصلاح و برطرف کردن موانع اصلی سرمایه گذاری در تولید و ایجاد زیرساخت های لازم در بخش تولید، کاهش ریسک سرمایه گذاری در بخش های مولد مانند صنعت و کشاورزی و برطرف کردن موانع تولید در این بخش ها تاکید کرد.

وی از دیگر راهکارهای برای توسعه سرمایه گذاری در کشور به ویژه گیلان ارائه مشوق های مختلف برای سرمایه گذاران، شناسایی هزینه های سربار و آزاردهنده سرمایه گذاری و کاهش یا حذف این گونه هزینه ها، تخصیص درصد بیشتری از تسهیلات بانکی با نرخ بهره کمتر به بخش های مولد و نظارت بر روی این تسهیلات به منظور سرمایه گذاری در این بخش ها، حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد بازارهای داخلی و خارجی برای این تولیدات، تسهیل شرایط برای بخش خصوصی و غیره را نام برد.

به هر ترتیب افزایش تولید مستلزم سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی، شیلاتی و غیره است از این رو می طلبد مسئولان به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.

با این وجود بستر سازی شرایط برای ورود بخش خصوصی به حوزه های مختلف نه تنها باعث ایجاد منابع درآمدی برای دولت می شود بلکه باعث افزایش تولید و رونق اقتصادی خواهد شد.

کار اصلی دولت حمایت از سرمایه گذار است و سرمایه گذاران نباید در لابلای چرخ دنده های بروکراسی اداری له شوند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان در این زمینه دستیابی به رشد و توسعه در استان را مستلزم توجه به تولیدات داخلی و سرمایه گذاری دانست و گفت: با حمایت از سرمایه گذاران، صنعتگران و فراهم سازی زیرساخت ها باید در مسیر رونق هر چه بیشتر تولیدات داخلی گام برداشت.

سرمایه های بخش غیر مولد باید به سمت بخش های تولیدی و مولد هدایت شود

علی منتظری افزود: ایحاد زیرساخت های لازم برای سرمایه گذاری و حمایت از تولیدات داخلی رسالت خطیری برعهده مسئولان است و تحقق این مهم عزم ملی را می طلبد.

وی همچنین با بیان اینکه توسعه صنعتی در گیلان یکی از شاخص های مهم اقتصادی استان است، اظهارداشت: با حمایت از صنعت می توان قدم اساسی در تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی برداشت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: با توجه به وجود استعدادهای موجود در استان سرمایه گذاری در زمینه تولید محصولات مختلف موجب اشتغالزایی و خودكفایی می شود.

وی افزود: اهتمام مسئولان و مردم برای تحقق فرمایش رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال جدید به عنوان " اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی " ضروری است.

منتظری یادآورشد:حمایت از تولیدات داخلی و تشویق سرمایه گذاری به ایجاد واحدهای صنعتی و تولیدی موجب افزایش اشتغالزایی، سرمایه و رونق هر چه بیشتر اقتصاد كشور و استان می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، گردش چرخ اقتصاد گیلان و کاهش نرخ بیکاری با سرمایه گذاری کلان بخش خصوصی، توسعه واحدهای صنعتی کار آمد و به روز، تولید کالاهای با کیفیت و ترغیب مردم به مصرف تولیدات داخلی، تقویت بخش کشاورزی، صنعتی، معدنی، گردشگری و غیره تحقق می یابد که همگان باید به این مهم توجه داشته باشند.