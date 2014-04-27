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۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۲:۰۱

گروه نقاشان «سپند» حرکت از صفر را آغاز کردند

گروه نقاشان «سپند» حرکت از صفر را آغاز کردند

گالری افرند میزبان آثار طراحی سه عضو گروه نقاشان «سپند» است که این هنرمندان جوان بابلی هر سه سال یکبار آثار خود را به این گالری می‌‌آورند.

رویا مشعوف مدیرگالری افرند در مورد نمایشگاه «حرکت از صفر» که در این گالری برپا شده است به خبرنگار مهر گفت: گروه «سپند» گروهی از هنرمندان جوان بابلی است که سه عضو دارد و از سال‌ها قبل به کارهای هنری پرداخته‌اند.

وی افزود: احمد نصرالهی، خلیل سمائی‌جابلو و محمد اعظم‌زاده سه هنرمند عضو این گروه هستند که چند سالی است این گروه را تشکیل داده‌اند و در قالب یک گروه هنری با مانیفستی مشترک مشغول به کار هستند.

مشعوف خاطرنشان کرد: در نمایشگاه «حرکت از صفر» 37 اثر روی دیوار رفته است که نصرالهی و اعظم‌زاده هرکدام 12 اثر و سمائی 13 اثر دارد که همگی هم طراحی هستند.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه را گروه سپید با متریال‌هایی چون میکس‌مدیا، کلاژ، آب مرکب، اکریلیلک، فایبرگلاس و پشم شیشه راه‌اندازی کرده‌اند، گفت: ویژگی این گروه هنری استفاده از تمام ابزار هنری برای بیان دیدگاه‌های خود است.

مدیر گالری افرند در مورد موضوع آثاری که به نمایش درآمده است، توضیح داد: کارهای این سه هنرمند بیشتر بر فیگوراتیو متمرکز است ولی برخی آثار طبیعت‌گراست و با بیانی هنری به سراغ طبیعت رفته است.

وی بیان کرد: این گروه برنامه سه‌سالانه برای خود ترتیب داده‌اند به این شکل که هر سه سال یکبار آثار طراحی خود را به گالری افرند و آثار نقاشی خود را به گالری سیحون می‌برند.

مشعوف در پایان سخنان خود در مورد زمان این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه از روز جمعه پنجم اردیبهشت افتتاح شده و تا روز دوازدهم ادامه خواهد داشت.

گالری افرند در تهران، خیابان یوسف‌آباد، خیابان جهان‌آرا، بعد از تقاطع اشک‌شهر، پلاک 48 واقع شده است.

کد مطلب 2279054

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