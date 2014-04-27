گروه نقاشان «سپند» حرکت از صفر را آغاز کردند

رویا مشعوف مدیرگالری افرند در مورد نمایشگاه «حرکت از صفر» که در این گالری برپا شده است به خبرنگار مهر گفت: گروه «سپند» گروهی از هنرمندان جوان بابلی است که سه عضو دارد و از سال‌ها قبل به کارهای هنری پرداخته‌اند.

وی افزود: احمد نصرالهی، خلیل سمائی‌جابلو و محمد اعظم‌زاده سه هنرمند عضو این گروه هستند که چند سالی است این گروه را تشکیل داده‌اند و در قالب یک گروه هنری با مانیفستی مشترک مشغول به کار هستند.

مشعوف خاطرنشان کرد: در نمایشگاه «حرکت از صفر» 37 اثر روی دیوار رفته است که نصرالهی و اعظم‌زاده هرکدام 12 اثر و سمائی 13 اثر دارد که همگی هم طراحی هستند.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه را گروه سپید با متریال‌هایی چون میکس‌مدیا، کلاژ، آب مرکب، اکریلیلک، فایبرگلاس و پشم شیشه راه‌اندازی کرده‌اند، گفت: ویژگی این گروه هنری استفاده از تمام ابزار هنری برای بیان دیدگاه‌های خود است.

مدیر گالری افرند در مورد موضوع آثاری که به نمایش درآمده است، توضیح داد: کارهای این سه هنرمند بیشتر بر فیگوراتیو متمرکز است ولی برخی آثار طبیعت‌گراست و با بیانی هنری به سراغ طبیعت رفته است.

وی بیان کرد: این گروه برنامه سه‌سالانه برای خود ترتیب داده‌اند به این شکل که هر سه سال یکبار آثار طراحی خود را به گالری افرند و آثار نقاشی خود را به گالری سیحون می‌برند.

مشعوف در پایان سخنان خود در مورد زمان این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه از روز جمعه پنجم اردیبهشت افتتاح شده و تا روز دوازدهم ادامه خواهد داشت.

گالری افرند در تهران، خیابان یوسف‌آباد، خیابان جهان‌آرا، بعد از تقاطع اشک‌شهر، پلاک 48 واقع شده است.