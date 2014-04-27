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۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۰:۳۷

کرسی تلاوت قرآن و اذان در نمایشگاه کتاب برگزار می شود

کرسی تلاوت قرآن و اذان در نمایشگاه کتاب برگزار می شود

شورای عالی قرآن در بیست و هفتمین نمایشگاه کتاب تهران، کرسی تلاوت قرآن و اذان برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نوای دل نشین قرآن کریم توسط قاریان ممتاز کشورمان طی روزهای 10 تا 20 اردیبهشت‌ماه 1392 و در خلال برگزاری بیست و هفتمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در فضای نمایشگاه طنین‌انداز خواهد شد.

اجرای تلاوت و اذان به صورت زنده در دو موعد ظهر و مغرب و همچنین اقامه نماز جماعت از برنامه‌های روزانه پیش‌بینی شده است. این برنامه در ادوار گذشته نیز در نمایشگاه‌های بین‌المللی قرآن و کتاب اجرا شده بود که مورد استقبال علاقه‌مندان قرار گرفت.

لازم به ذکر است، این برنامه‌ها توسط شورای عالی قرآن، با همکاری مصلای امام خمینی(ره) و رادیو قرآن برگزار می‌شود. همچنین اسامی قاریان از طریق پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی قرآن به نشانی www.quran.shora.ir اطلاع رسانی خواهد شد.

 

کد مطلب 2279055

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