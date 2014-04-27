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۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۰:۵۲

سرمد:

مزاحم نوامیس مردم در بیرجند به 40 ضربه شلاق محکوم شد

مزاحم نوامیس مردم در بیرجند به 40 ضربه شلاق محکوم شد

بیرجند- خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خراسان‌جنوبی گفت: حکم 40 ضربه شلاق برای مزاحم نوامیس مردم در بیرجند اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سرمد صبح یک شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مزاحم نوامیس مردم در شهرستان بیرجند مجازات شدند.

وی بیان کرد: در اجرای دستور مقام قضایی متهم م.الف که به جرم مزاحمت برای نوامیس در محدوده خیابان سجادشهر این شهرستان دستگیر شده بوده به 40 ضربه شلاق تعزیری در ملاءعام محکوم شد٬.

سرمد افزود: این حکم در محل وقوع جرم روبروی دبیرستان دخترانه فرزانگان بیرجند اجرا و متهم مجازات شد.

وی تصریح کرد: پلیس بدون هیچ‌گونه اغماضی با برهم‌زنندگان نظم عمومی و مخلان امنیت برخورد کرده و در این راه هیچ گذشتی نمی‌کند.

سرمد ادامه داد: مردم باید در صورت مشاهده مزاحمت توسط افراد بلافاصله مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 اطلاع دهند تا رسیدگی شود.

به گفته وی این اقدام پلیس سبب بالا رفتن ضریب امنیتی در جامعه می شود.

کد مطلب 2279076

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