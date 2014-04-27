۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۱:۱۷

حجت الاسلام غفاری:

آیت الله ملکوتی فقیهی ژرف اندیش و عالمی صاحب نظر بود

سراب – خبرگزاری مهر: استاد حوزه علمیه قم گفت: آیت الله ملکوتی فقیهی ژرف اندیش با اصولی دقیق، حکیم و صاحب نظر در علوم فلسفه، کلام و تاریخ بود.

حجت الاسلام ابوالحسن غفاری یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این عالم وارسته دارای تالیفات و آثار بسیاری است که بخوبی ارائه و معرفی نشده اند.

این استاد حوزه علمیه قم با اشاره به تسلط نماینده سابق ولی فقیه در آذربایجان شرقی به علوم مختلف افزود: آیت الله ملکوتی در علوم غریبه نیز صاحب نظر بود و در آخرین دیداری که با ایشان داشتم متوجه شدم که از جلسات علوم غریبه و ریاضیات آیت الله کلباسی در شهر مشهد مقدس نیز بهره برده اند.

حجت الاسلام غفاری در پایان با تاکید مجدد بر نشر دست نوشته ها و آثار چاپ نشده آیت الله ملکوتی ابرازداشت: از بازماندگان این عزیز سفر کرده به ویژه از آیت الله هادی ملکوتی فرزند ایشان انتظار می رود تا با اهتمام ویژه به نشر و چاپ آثار ایشان زمینه بهره مندی حوزه های علمیه و مراکز دانشگاهی را از تالیفات ایشان فراهم کنند.

