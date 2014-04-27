ضرورت توجه به توسعه و تامین نیروی انسانی سالم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهدی شادنوش صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از مرکز تخصصی طب کار در گرمسار، اظهار داشت: متاسفانه نیروهای کارگری غالبا از توانمندی مالی پایینی برخوردارند و نسبت به امور تخصصی کار خویش که با سلامتی آنها ارتباط مستقیم دارد آگاهی کافی ندارند لذا ایجاد مرکز تخصصی طب کار، نیازهای این قشر در بخش سلامت را به صورت رایگان فراهم می آورد.

وی تاکید کرد: بایستی تلاش شود تا سلامت در جامعه افزایش یابد و همه نیز در ترویج سلامت کمک کنند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار نیز در این خصوص با تاکید بر اینکه توجه به اهمیت مقوله سلامت به عنوان اولویت اول جامعه ضرورتی اجتناب ناپذیر است گفت: وظیفه و رسالت ما افزایش سطح آگاهی های عمومی سلامت است.

دکتر مهران پرویز افزود: از نظر کاری همواره بیماری های مرتبط با کار وجود دارد و اغلب بیماری های شغلی غیر قابل درمان است و شروع آن مشخص نیست، بنابر این پیشگیری از این بروز بیماری های شغلی و سلامت کاری کارکنان باید افزایش و عوامل زیان آور محیطی کار نیز کاهش یابد.

وی اظهار داشت: شهرستان گرمسار دارای 940 کارخانه و کارگاه با 13 هزار جمعیت کارگری است که 10 درصد از این کارگران در محیط های پر خطر در حال کار هستند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار در خاتمه بیان داشت: آلایندگی برخی کارخانجات و صنایع که از عوامل بروز بیماری هاست در سطح این شهرستان بالا است که کاهش خطرات ناشی از این فعالیتها ضروری است.