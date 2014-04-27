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۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۱:۴۷

مصوبه جدید سینما

مدیران تولید فقط با اعضای رسمی صنف صدای سینما قرارداد ببندند

مدیران تولید فقط با اعضای رسمی صنف صدای سینما قرارداد ببندند

دومین توافق درون صنفی برای حفظ جایگاه اعضاء حرفه ‌ای سینما صورت گرفت که طی آن مدیران تولید فقط اجازه ثبت قرارداد با اعضای رسمی صنف صدای سینمای ایران را دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور حفظ جایگاه اعضای صنوف سینمایی، طی جلسه رسمی شنبه بعد از ظهر مورخه 6 اردیبهشت ماه که در خانه سینمای شماره یک بین اعضای شورای مرکزی انجمن مدیران تولید سینما و هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران برگزار شد، توافق شد  تامدیران تولید سینما هنگام تولید فیلم سینمایی فقط با اعضای رسمی صنف صدای سینمای ایران (صدابردار– صداگذار ) که دارای شناسنامه معتبر صنفی هستند، قرارداد همکاری منعقد کنند.

مراحل نهایی این توافق مدون و در جلسات آتی با سایر صنوف اجرایی و ثبت خواهد شد.

اعضای شرکت‌کننده در این جلسه عبارتند از شورای مرکزی انجمن مدیران تولید، یونس صباحی رئیس، سید علی قائم مقامی نایب رئیس، محمد رضا منصوری عضو شورای مرکزی، اعضای هیات مدیره انجمن صدای سینمای ایران شامل محمود سماک باشی، بهمن اردلان، نظام الدین کیایی، مازیار شیخ محبوبی.

کد مطلب 2279088

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