گره های قانوني ساماندهي برج آزادی/ شورا تنها نقش نظارتی دارد

عبدالحسین مختاباد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت نابسامان برج آزادی گفت: قرار بود کمیته ای در خصوص ساماندهی این بنا توسط حکیمی پور تشکیل شود و ما پیگیر ساماندهی اوضاع اين برج تاريخي هستیم.

وی ادامه داد: مشکل اصلی مدیریت چندگانه این مجموعه است. اگر مسئولیت برج آزادی را به شهرداری تهران بدهند مطمئنا مشکلات آن رفع می شود اما در حال حاضر این مجموعه چند صاحب دارد و هرکس هم می خواهد همان اسب خودش را بتازاند.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به تشکیل ستادی برای رفع مشکل ساختمان تئاتر شهر گفت: ما مشکل برج آزادی را برای مجموعه تاتر شهر نیز داریم. مسئولیت اصلی ساماندهی این بنا با وزارت ارشاد است و ما قانونا اجازه ورود به ساختمان و انجام فعالیت در آن را نداریم. اگر این گره های قانونی برای ورود شورا به مشکلات این نوع بناها حل شود مطمئنا بناهای تاریخی و ارزشمندی همچون برج آزادی و مجموعه تئاتر شهر وضعیت بهتری خواهند داشت.

مختاباد اضافه کرد: رئیس کمیسیون عمران شورا و معاون عمرانی شهرداری به ما قول دادند در صورت واگذاری مسئولیتها 6 ماهه توسط بهترین معماران این بناها ساماندهی و تحویل شهروندان تهرانی شود اما متاسفانه دست ما بسته است و باید به دنبال باز کردن گره های قانونی کار باشیم. شورا تنها نقش نظارتی دارد و نمی تواند از مجموعه ای مانند وزارت ارشاد بخواهد که این مجموعه را به شهرداری واگذار کند.