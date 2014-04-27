تظاهرات مصریها در مقابل کاخ ریاست جمهوری علیه قانون تظاهرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، دهها نفر از شهروندان مصری با تجمع در مقابل کاخ ریاست جمهوری مصر، لغو قانون تظاهرات را خواستار شدند.

از سوی دیگر برخی منابع از تصمیم برخی گروهها برای تحصن در مقابل کاخ ریاست جمهوری به منظور لغو قانون تظاهرات و آزادی زندانیانی خبر دادند که در راستای اجرای این قانون بازداشت شده اند.

در این تظاهرات که توسط گروه موسوم به "نیروهای انقلابی " سازمان دهی شده بود برخی از حامیان گروههای سیاسی دیگر از جمله حزب قانون اساسی، جنبش 6 آوریل و حزب مصر قوی نیز در آن مشارکت داشتند.

در قانون جدید تظاهرات مصر، برگزای هرگونه تظاهرات،تجمع و یا اعتصاب منوط به اخذ مجوز از سوی دستگاههای امنیتی شده و در آن اختیارات گسترده ای به نیروهای امنیتی درباره سرکوب هرگونه تظاهرات بدون مجوز اعطا شده است.