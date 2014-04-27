آغاز انتخابات پارلمانی عراق در 20 کشور دنیا/بیشترین کشورهای میزبان عراقی ها کدامند؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، انتخابات پارلمانی عراق برای شهروندان عراقی مقیم کشورهای دیگر امروز در 20 کشور دنیا آغاز شد.

آمریکا، ایران، انگلیس، آلمان، مصر، ترکیه، امارات، اردن، فرانسه، اسپانیا، اتریش، نروژ، ایرلند و فنلاند از جمله این کشورها محسوب می شوند.

"کاطع الزوبعی" یکی از مسئولان انتخاباتی عراق شب گذشته در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: عراقی های مقیم خارج با در دست داشتن شناسنامه های خود و بدون کارت الکترونیکی در انتخابات شرکت می کنند.

در 14 کشور همچون آمریکا، انگلیس، آلمان، مصر، ترکیه، امارات، اردن و ایران که تعداد شهروندان عراقی در آنها بسیار است حوزه های انتخاباتی برای اتباع عراقی در نظر گرفته شده است، اما در کشورهایی که شمار عراقی ها در آنها اندک است همچون فرانسه، اسپانیا، اتریش، نروژ، ایرلند و فنلاند ایستگاه های سیار انتخاباتی برای آنها در نظر گرفته شده است.

مناطق دولت آباد، مسعودیه، شهر ری در تهران، یزد، کردستان (سنندج)، اصفهان (زینبیه)، قم (یزدان شهر و مناطق اطراف حرم حضرت معصومه (ع)،آذربایجان غربی (ارومیه،نقده)، ایلام (دهلران)، کرمانشاه، خراسان رضوی، خوزستان (اهواز،شوش) از جمله مناطقی هستند که از شهروندان عراقی رای گیری می کنند.

عملیات رای گیری از شهروندان عراقی در آمریکا در شهرهای واشنگتن، میشیگان، الینوی، کالیفرنیا، تینسی، آریزونا و تگزاس برگزار می شود.

در آلمان در شهرهای برلین، مونیخ، کلن و لمبرتهایم، در انگلیس در شهرهای لندن، منچستر، کلاسکو و بیرمنگام، در هلند در شهر روتردام، در استرالیا در شهر کوینزلند، ویکتوریا و نیوساوث ولز و دیگر مناطق این کشور برگزار می شود. نیوزیلند، سوئد، لبنان، کانادا و دانمارک نیز از دیگر کشورهایی هستند که انتخابات پارلمانی عراق در آنها برگزار می شود.

قرار است رای گیری از نظامیان و نیروهای امنیت داخلی نیز روز دوشنبه در عراق صورت گیرد و انتخابات سراسری برای دیگر اقشار عراقی روز چهارشنبه 30 آوریل (10 اردیبهشت) در استانهای مختلف عراق و اقلیم کردستان عراق برگزار شود.

بنا بر اعلام کمیساریای عالی انتخابات عراق، تعداد حوزه های انتخاباتی بالغ بر 8 هزار عدد است که 97 هزار مورد آن حوزه و 520 مورد نیز به شکل ایستگاه سیار انتخاباتی برای آوارگان استان الانبار وجود دارد.

همچنین برای رای گیری های خصوصی و ویژه همچون رای گیری از نیروهای امنیتی و نظامی نیز 570 حوزه انتخاباتی و 2 هزار و 975 ایستگاه سیار در نظر گرفته شده است.

دو هزار و 600 خبرنگار داخلی و خارجی نیز قصد پوشش تصویری و خبری انتخابات پارلمانی عراق را دارند.

تعداد نامزدهای مورد تایید کمیته مستقل انتخابات9031 نفر است که با فهرست های مختلف شرکت کرده اند.