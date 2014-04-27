مردم خواستار برقراري مجدد پروازهاي فرودگاه خوي شدند

به گزارش خبرنگار مهر،‌ بازاریان، رزمندگان، اساتید، دانشجویان، بسیجیان و کشاورزان و کارگران و اقشار مختلف مردم با امضاي طوماري 10 متري خطاب به رئیس جمهور، وزیر راه و شهرسازی، استاندار آذربایجان غربی و نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی خواستار برقراری و دایر شدن پروازهای فرودگاه این شهرستان شدند.

در بخشی از این طومار که به امضای اقشار مردم خوی رسیده، آمده است: ما مردم دارالمومنین خوی با تاکید بر دفاع از حقوق مسلم خود از تمامی دستگاههای مسئول از جمله قوای مقننه و مجریه، هواپیمائی کشور می خواهیم ضمن پرهیز از محدود نگری جهت جلوگیری از وقوع برخی حوادث دردناک، در اسرع وقت و با قید فوریت نسبت به برقراری و افزایش پروازهای این فرودگاه اقدام کنند و گرنه با تجمع و تحصن و انجام راهپیمائی، پیام اعتراض خود را به گوش مسوولان امر خواهیم رساند.

پروازهای فرودگاه خوی از سیزدهم فروردین ماه سال جاری تعطیل شده است كه در زمان برقرار بودن پروازها از اين فرودگاه در هفته سه پرواز از این فرودگاه به تهران و بالعکس انجام مي شد.

فرودگاه خوی دومین فرودگاه آذربایجان غربی است که بیش از 10 سال است افتتاح شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است و یکی از زیباترین فرودگاه های کشور محسوب می شود.