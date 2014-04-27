حوزه فرهنگ در استان زنجان ضعف دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: باید مشکل فرهنگ شناسایی و برای آن راه حل ارائه شود.

وی با اشاره به اینکه مشکل اصلی ما این است که در حوزه فرهنگی خیلی سخت قبول می کنیم که مشکل داریم چرا که مشکلات در این حوزه بسیار جدی است، گفت: باید آسیب شناسی این حوزه را در دستور کار قرار داد.

استاندار زنجان گفت: باید با عزم ملی و مدیریت جهادی برای تقویت حوزه فرهنگ تلاش کنیم و در این میان از نظرات افراد متخصص این حوزه استفاده شود.

انصاری تاکید کرد: باید نخبگان استان شناسایی شوند و در صدد تقویت این حوزه راهکارهایی توسط این افراد ارائه شود چرا که نخبگان ظرفیتهای بسیار مهمی برای استان هستند و می توانند در کاهش مشکلات این حوزه مثمر ثمر باشند.

وی از آسیب شناسی در حوزه فرهنگ به عنوان اصلی مهم و راهبردی در برنامه ریزی کشور یاد کرد و گفت: شناسایی نقاط قوت و ضعف فرهنگ جامعه می تواند زمینه مناسبی برای اتخاذ تدابیر لازم در این حوزه را به دنبال داشته باشد.

استاندار زنجان تصریح کرد: برای حل مسائل فرهنگی باید از صاحبنظران و نخبگان این حوزه بهره مند شد چرا که ورود افراد غیرمتخصص به این حوزه آسیب جدی به آن خواهد کرد.



انصاری گفت: فرهنگ مسئله زودبازده نیست و نتایج تصمیمات درست امروز در آینده به عینه مشاهده می شود.