چهار هزار ایلامی با رهبر معظم انقلاب دیدار می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدنقی لطفی صبح یکشنبه در جلسه هماهنگی سفر مردم استان اظهار داشت: حسین کلانتری معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام به عنوان دبیر ستاد برای برنامه ریزی و هماهنگی های دقیق برگزاری هر چه مطلوب و شایسته این رویداد انتخاب شد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام در این نشست بر لزوم برنامه ریزی مطلوب و مناسب اعزام مردم این استان برای این دیدار مهم و تاریخی تاکید کرد.

وی بیان داشت: در این نشست که کلیه فرمانداران، ائمه جمعه، استاندار، معاونان و مدیران دستگاه های اجرایی استان حضور داشتند پیرامون برگزاری مطلوب این رویداد بحث و تبادل نظر شد.

امام جمعه ایلام بیان داشت: چهار هزار نفر از مردم استان ایلام 13 رجب (23 اردیبهشت ماه) با رهبر معظم انقلاب دیدار می کنند.

وی افزود: با توجه به پیگیری های انجام گرفته در چند سال گذشته این رویداد تاریخی و مهم 23 اردیبهشت ماه امسال تحقق خواهد یافت.

وی ادامه داد: این رویداد جریان تاریخی در استان بوده و بدون شک باعث تحول بزرگی در ایلام می شود.

امام جمعه ایلام اضافه کرد: با توجه به پیشینیه درخشان استان و علاقه رهبر معظم انقلاب به ایلام به ویژه حماسه سازی مردم در دوران دفاع مقدس این ملاقات منشا آثار و برکات فراوانی خواهد بود.

حجت الاسلام لطفی تاکید کرد: به همین منظور در تمام شهرستان های استان با محوریت ائمه جمعه و فرمانداران برای برنامه ریزی و سهمیه بندی افراد ستادهایی تشکیل شده است.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه زیارت مقام معظم رهبری برای جوانان باعث تقویت روحی آنها شده این قشر در این برنامه بصورت گسترده ای حضور خواهند داشت.

مردم استان ایلام برای دیدار با رهبر انقلاب لحظه شماری می کنند

استاندار ایلام بر لزوم هماهنگی و برنامه ریزی لازم برای دیدار مردم این استان با رهبر معظم انقلاب تاکید کرد و گفت: دیدار مردم استان ایلام با رهبر فرزانه انقلاب در بیت ایشان برکات فراوانی خواهد داشت.

محمدرضا مروارید در نشست برنامه یزی دیدار مردم ایلام با رهبر معظم انقلاب افزود: همه دستگاه های اجرایی استان باید در این زمینه مشارکت کرده و با روحیه جهادی هماهنگی های لازم برای استفاده بهینه از این سفر را انجام دهند.

وی تاکید کرد: بدون شک دیدار مردم ایلام با رهبر معظم له در بیت ایشان اسباب برکت های فراوان در ایلام خواهد بود.

استاندار ایلام بر برنامه ریزی لازم و رعایت نظم برای برگزاری این رویداد تاریخی که باعث خوشحالی مردم استان خواهد بود، تاکید کرد.

مروارید بیان کرد: با توجه به سهمیه چهار هزار نفری اعلام شده، گزینش افراد شرکت کننده در این سفر باید طوری باشد که از هر قشری حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: این سفر که برای نخستین بار بوده باید به شکل مردمی و بسیار باشکوه برگزار شود.