حوادث جان 769 تن در آذربايجان غربي را گرفت/ 10 هزار نفر مجروح شدند

علي افتخاري در گفتگو با خبرنگار مهر،‌ با اشاره به جان باختن 688 تن در جريان حوادث رانندگي درون و برون شهري و محورهاي روستايي آذربايجان غربي طي سال گذشته،‌افزود: همچنين 81 تن در اثر سوانح برق گرفتگي و سوختگي در سطح استان جان خود را از دست داده اند.

وي از كاهش 2.7 درصدي تلفات حوادث رانندگی و 13 درصدي تلفات سوختگي آذربايجان غربي طي سال 92 نسبت به سال 91 خبر داد و اعلام كرد: اين در حالي است كه متاسفانه آمار متوفيات برق گرفتگي با افزايش 18 درصدي مواجه بود.

مدیرکل پزشکی قانونی استان آذربایجان غربی، اعلام كرد: طي سال گذشته 688 نفر بر اثر حوادث رانندگی در محورهاي درون و برون شهري و روستايي جان خود را از دست داده که این آمار در مقایسه با 704 نفر سال 91 نشان دهنده کاهش 2.7 درصدی است.

افتخاري ادامه داد: بیشترین تلفات حوادث رانندگی با 494 مورد در جاده های برون شهری و پس از آن با 133 مورد در مسیرهای درون شهری و 58 مورد غیر ترافیکی شامل خارج از حریم راه و زمان تصادف تا فوت بیشتر از 30 روز) و سه مورد نامعلوم گزارش شده است.

وي با بيان اينكه از مجموع متوفيات حوادث رانندگي آذربايجان غربي 536 نفر مرد و 152 نفر زن بودند، گفت:‌ همچنين طي اين مدت 10 هزار و 579 نفر مصدوم حوادث رانندگي به پزشكي قانوني مراجعه كرده كه ازاین تعداد 7 هزار و 625 نفر مرد و 2 هزار و 954 نفر زن بود.

وي با عنوان اينكه همچنين طي سال گذشته 13 نفر بر اثر برق گرفتگی و 68 نفر بر اثر سوختگی در آذربایجان غربی جان خود را از دست دادند، يادآور شد: در مجموع طي سال گذشته یک هزار و 583 مرد و 501 زن و شش نفر نامعلوم در استان فوت كرده اند.

مدير كل پزشكي قانوني آذربايجان غربي در بخش ديگري از سخنان خود با اعلام اينكه طي اين مدت 25 هزار و 796 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند،‌ اضافه كرد:‌از کل مراجعین نزاع در سال گذشته شش هزار و 640 نفر زن و 19 هزار و 336 نفر مرد بودند.

افتخاري با اشاره به كاهش 5.8 درصدي آمار سال 92 با مدت مشابه قبل از آن،‌ گفت:‌بیشترین مراجعات به پزشکی قانونی استان را پرونده های نزاع تشكيل داده بطوريكه در اسفند ماه سال گذشته نیز آمار مراجعین نزاع با 2.62 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به یک هزار و 779 مورد رسیده است.