سفر وزیر آموزش و پرورش به گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حاجتی با اشاره به اینکه 12 اردیبهشت‌ ماه مصادف با سالروز شهادت علامه مطهری آموزش و پرورش استان برای تجلیل از مقام این عارف فرزانه برنامه‌ های ویژه‌ ای دارد، افزود: در هشتم اردیبهشت‌ ماه جاری مراسم تجلیل از 500 فرهنگی در دهکده ساحلی انزلی با حضور " علی‌ اصغر فانی " وزیر آموزش و پرورش برگزار خواهد ‌شد.

وی همچنین در خصوص برنامه سفر یک‌ روزه فانی وزیر آموزش و پرورش به استان اشاره کرد و اظهارداشت: حضور در مزار شهدای فرهنگی، دیدار با نماینده ولی فقیه در گیلان،‌ سخنرانی در همایش تجلیل از معلمان نمونه در مجتمع فرهنگیان دهکده ساحلی بندر انزلی و نشست مطبوعاتی از جمله این برنامه‌ ها است.

مدیرکل آموزش وپرورش گیلان یادآورشد: نقش کلیدی معلمان به عنوان مجریان آموزش عمومی و الگوهای اولیه دانش آموزان بسیار مهم جلوه می‌کند چرا که معلمان جامعه، انسان سازان نسل بعدی‌ هستند.

وی اذعان داشت: نقش معلمان به گفته حضرت امام خمینی (ره) همچون نقش انبیا برای مردم است.