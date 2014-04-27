پایه های فرسوده برق خطری برای خرمشهری ها/ پوسیدگی دلیل سقوط

سید جواد ادریس پور در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: متاسفانه پایه های برق شهرستان خرمشهر به علت کهنه و فرسوده بودن و احتمال سقوط ناگهانی خطر بزرگی برای شهروندان به حساب می آیند که مسوولان امر باید هر چه سریعتر در این خصوص چاره اندیشی کنند.

وی افزود: بعدازظهر روز گذشته طی تماس تلفنی که از سوی شهروندان کوی بستان خرمشهر با شورا گرفته شد از واژگونی پنج عدد پایه بتنی برق در این منطقه مطلع شدیم که باعث تخریب در شبکه و قطع چند ساعته برق شده بودند.



رئیس شورای شهر خرمشهر توضیح داد: بعد از حضور به همراه نماینده خرمشهر و مینوشهر در مجلس شورای اسلامی در محل حادثه متوجه شدیم که علت افتادن پایه برق و تخریب دیگر پایه ها فرسودگی و پوسیدگی میلگردهای مماس با زمین و تأثیر رطوبت در قسمت تحتانی پایه ها بود که باعث شکسته شدن و افتادن آنها شده است.



ادریس پور تصریح کرد: خوشبختانه چون این حادثه در ساعتی رخ داد که خیابانها خلوت بودند شاهد حادثه جانی در این منطقه نبودیم.



وی گفت: این حادثه زنگ خطر و هشدار جدی به مسئولان سازمان برق در خرمشهر بود تا هرچه سریعتر اقدام به تعویض پایه های فرسوده برق در سطح شهر کرده و از هرگونه حادثه جدید و خطرناک احتمالی دیگر پیشگیری کنند.