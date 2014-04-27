به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در صفحه اجتماعی شخصی خود در مورد سوال کاربران اینترنت مبنی بر اینکه "چه وقت پهنای باند اینترنت گسترش پیدا می كند؟" اظهار داشت: از شروع دولت تدبیر و امید، وزارت ارتباطات پروژه هایی را برای توسعه زیرساخت اینترنت كشور تعریف كرده كه از امسال شروع شد و اتمام آن دو سال طول خواهد كشید. امیدوارم كه با پیشرفت این پروژه ها به تدریج گشایشی در افزایش پهنای باند رخ خواهد داد.

وی با بیان اینکه برخی از دانشجویان فكر می كردند كه با زیرساخت موجود می توان سرعت اینترنت را بالا برد و پهنای باند را افزایش داد افزود: برای روشن شدن موضوع، زیرساخت اینترنتی موجود در كشور را به شبكه آبرسانی تشبیه كردم، برای آبرسانی بیشتر به خانه ها نیازمند افزایش مخازن آب و افزایش قطر لوله ها هستیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در این تشبیه افزایش مخازن آب به معنای پهنای باند و قطر لوله ها به معنای شبكه انتقال است پس باید کمی صبر کنیم تا پروژه های زیرساختی به نتیجه برسد تا بتوانیم سرعت و پهنای باند مورد نیاز جوانان و مردم کشورمان را تامین کنیم.

واعظی تصریح کرد: بنا داریم به تدریج گشایشهایی در وضعیت اینترنت به وجود آید ولی انشاالله شرایط در پایان سال 94 به شرایط قابل قبول خواهد رسید.