مسجد پایگاه مهمی برای مقابله با جنگ نرم دشمنان است

حجت الاسلام سلیمان پور ابراهیم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کانون های فرهنگی و هنری مساجد نقش مهمی در هدایت، حمایت و جهت دهی جوانان به سمت آموزه های دینی و معارف اسلامی دارند.

وی همچنین بر لزوم توسعه خانه های فرهنگی دیجیتال در جامعه تاکید کرد و اظهارداشت: در حال حاضر سه باب از این خانه ها در سطح کانون های فرهنگی و هنری استان راه اندازی شده است.

مسئول کانون های فرهنگی و هنری مساجد گیلان گفت: علاوه بر این کانون ها در بحث اینترنت پاک و تولید نرم افزارهای کاربردی برای نسل جوانان جامعه مشغول فعالیت هستند.

وی در ادامه ایجاد کانون های فرهنگی در مصلی ها را از دیگر برنامه های فرهنگی و هنری مساجد کشور دانست و افزود: در تمامی مصلی های گیلان این کانون ها تاسیس و منشا خدمات گسترده ای به مردم شده اند.

پور ابراهیم اظهارداشت: کانون فرهنگی مصلی رشت از جمله کانون های هست که در ارائه خدمات فرهنگی به نمازگزاران، اصحاب مسجد و غیره کارنامه درخشانی داشته است.

وی همچنین کانون فرهنگی مصلی رشت را از کانون های موفق استان دانست و اذعان داشت: کانون فرهنگی مصلی کیاشهر درصدد راه اندازی خانه فرهنگی دیجیتال است.

مسئول کانون های فرهنگی و هنری مساجد گیلان گفت: در حال حاضر 242 باب کتابخانه در سطح مساجد استان تاسیس شده است که از این تعداد 93 باب ( 40 درصد ) شهری و 146 باب کتابخانه روستایی (60 درصد ) است.

وی در ادامه با بیان اینکه دبیر خانه فرهنگی و هنری مساجد گیلان برای توسعه کتابخانه در استان به لحاظ فضا دچار محدودیت شدید است، افزود: در ساخت و سازهای جدید باید به این مهم توجهی ویژه شود.

پور ابراهیم همچنین با تصریح اینکه بستر لازم را باید برای قیام امام زمان (عج) در جامعه فراهم کرد، یادآورشد: جامعه ای می تواند این بستر را فراهم و مهیا کند که دو عنصر (خودسازی و دگرسازی) را در جامعه تقویت کند، بهترین مکان برای خودسازی و اصلاح جامعه مساجد هستند.