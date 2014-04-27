حمله انتحاری در غزنی/ کرزای دستور کمک به سیل زدگان را داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، پلیس افغانستان اعلام کرد که عامل انتحاری با کارگذاشتن مواد منفجره در نزدیکی خودرو پلیس در ولایت غزنی در جنوب این کشور سبب کشته شدن چهار نفر و زخمی شدن هفت فرد دیگر شد.



وزارت دفاع افغانستان همچنین در بیانیه ای اعلام کرد که در جریان عملیات ارتش در 24 ساعت گذشته در بخشهای مختلف این کشور پنج شبه نظامی از جمله "ملا نادر" سرکرده طالبان کشته، سه شبه نظامی زخمی و 21 بمب خنثی شد.



متخصصان خنثی سازی بمب همچنین 21 بمب را در افغانستان خنثی کردند.



خبر دیگر اینکه نادر محسنی سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان از مهلت 24 ساعته به نامزدهای ریاست جمهوری این کشور در صورت داشتن اعتراض پس از اعلام نتایج مقدماتی این کمسیون خبر داد.



کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی افغانستان همچنین از رسیدگی به هزار شکایت از دو هزار و 133 شکایت انتخاباتی خبر داد.

حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان نیز خواستار کمکهای فوری کمیته "اضطرار" به سیل زدگان شمال در ولایتهای فاریاب، سرپل، جوزجان، بادغیس شد.