اظهار نظر فرجی دانا درباره تقارن امتحانات با جام جهانی/ دانشجویان ایرانی نروژ تغییر رشته داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فرجی دانا امروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران درباره آخرین وضعیت انتخاب رئیس دانشگاه تهران در پاسخ به پرسشی در این باره که اعلام شده دانشگاه تهران 2 هزار کاندید برای ریاست دارد،گفت: من از این سخن خبر ندارم اما 50 نماینده از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران در کمیته ای انتخاب شدند. هنوز هیچ کاندیدی از میان این 50 نفر معین نشده اند.

وی ادامه داد: در هفته جاری شورای منتخب تشکل جلسه خواهد داد و بعد از آن اسامی کاندیداها را به ما اعلام می کنند.

فرجی دانا در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت دانشجویان ایرانی در نروژ که بحث اخراجشان مطرح شده اظهار داشت: تا جایی که اطلاع دارم هنوز هیچ اخراجی صورت نگرفته و فقط قصد تغییر رشته مطرح شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که سازمان امور دانشجویان هرچه زودتر این مساله را حل کند.

وزیر علوم درباره تغییر زمان برگزاری امتحانات پایان ترم به علت همزمانی با جام جهانی فوتبال تاکید کرد: دانشجویان همزمان با امتحانات پایان ترم جام جهانی را هم ببینند.