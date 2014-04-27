زمان اتحاد بازارهای مالی اسلامی فرا رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادی امروز یکشنبه در مراسم افتتاح ششمین دوره آموزشی بین المللی بازار سرمایه اسلامی گفت: امیدوارم این گردهمایی فرصتی باشد تا عقاید، نظرات، پیشنهادات و راهکارهای ارتقای سیستم مالی اسلامی جمع آوری شود تا بتوان در پیشبرد بازارهای مالی اسلامی کوشا بود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد بازار سرمایه ایران اظهارداشت: پس از انقلاب اسلامی ایران، اقتصاد و سیستم مالی ما با تغییرات چشمگیری روبرو شد و ساختار بازارهای مالی مبتنی بر شریعت به تدریج رشد کرد.

وی افزود: با اینکه در سال های قبل، اقدامات ارزنده ای در خصوص ساختار بازارهای مالی مبتنی بر شریعت به سرانجام رسیده بود اما همچنان مسیری طولانی در پیش بود به طوریکه بازار سرمایه ایران هیچ گونه اوراق و قوانین مبتنی بر شریعت را به تصویب نرسانده بود.

صالح آبادی گفت : در سال 1994 میلادی، اوراق مشارکت به عنوان اولین اوراق مبتنی بر شریعت در بازار سرمایه ایران راه اندازی شد. در همان سال، شهرداری تهران نخستین اوراق را به مبلغ 40 میلیون دلار منتشر کرد. شهرداری تهران پس از موفقیت و استقبال زیاد سرمایه گذاران، مبلغ 35 میلیارد دلار دیگر اوراق مشارکت به فروش رساند.

رئیس سازمان بورس با اشاره به دیگر ابزارهای مالی اسلامی مبتنی بر شریعت خاطرنشان کرد: زیر ساخت های انتشار صکوک اجازه مهیا شد و اوراق صکوک مرابحه نیز به زودی به عنوان عضو جدید وارد چرخه معاملات بازار سرمایه ایران می شود.

وی اضافه کرد: در اوایل سال 2014 میلادی نیز صکوک استصناع مراحل تصویب خود را با موفقیت پشت سر گذاشت که امیدوارم این اوراق نیز در سال جاری میلادی منتشر شود. اوراق آتی سکه، یکی دیگر از ابزارهای مالی موفق بازار سرمایه ایران است. این اوراق مبتنی بر شریعت بوده و از سوی کمیته فقهی این سازمان پذیرفته شده است.

صالح آبادی به نقش شرکت های تامین سرمایه در افزایش ابزارهای مالی اشاره کرد و گفت: این شرکت ها نقش اساسی در توسعه بازار سرمایه ایران داشته اند به طوریکه در حال حاضر هشت شرکت تامین سرمایه در این بازار فعال هستند.

وی به فعالیت صندوق های سرمایه گذاری اشاره کرد و افزود: این صندوق ها، از دیگر ابزارهای موفق بازار سرمایه ایران هستند. صندوق های سرمایه گذاری ابزار مناسبی برای افراد تازه وارد و سهامدارانی که تمایل به ریسک کم دارند، است.

سخنگوی سازمان بورس در بخش پایانی سخنان خود گفت: زمان آن فرا رسیده است تا متخصصان و کارشاسنان مسلمان به صورت یکپارچه متحد شوند تا سیستم مالی اسلامی بر اساس تجربیات یکدیگر را ساماندهی و مشکلات پیش رو را برطرف کنند تا بتوانیم بدنه قانونی واحدی را برای بازارهای اسلامی تشکیل دهیم.

وی تصریح کرد : سازمان بورس و اوراق بهادار ایران آمادگی دارد تا با همکاری تمامی قانون گذاران و استفاده از تجربه دیگر بازارهای اسلامی، قوانین، ساختار و ابزارهای اسلامی مبتنی بر شریعت را طراحی کند.