10 گروه بر قیمت عرضه فرآورده های نفتی لرستان نظارت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا موسوی خواه صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای اجرای دستورالعمل های صادره در زمینه نرخ جدید فرآورده های نفتی و لزوم تكريم مراجعین به جایگاه‌های عرضه سوخت 10 گروه نظارتی این شرکت بر روند قیمت عرضه فرآورده های نفتی در لرستان نظارت دارند.

وی با اشاره به آمادگی کامل نیروهای عملیاتی و ستادی برای نظارت بر عرضه فرآورده های نفتی همزمان با تغییر قیمت این فرآورده ها ادامه داد: 200 نفر از نیروهای شرکت پخش فرآورده های نفتی لرستان کار کنترل و نظارت بر روند قیمتها را بر عهده دارند.

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی لرستان با بیان اینکه هم اکنون 65 جایگاه عرضه بنزین، "سی ان جی" و نفت گاز در لرستان فعال است بیان داشت: همچنین هم اکنون 24 جایگاه تک منظوره "سی ان جی" و سه انبار نفت در لرستان وجود دارد.

موسوی خواه بیان داشت: نرخ جدید فرآورده های نفتی بر اساس دستورالعمل ستاد هدفمندی یارانه ها، مصوبه مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران اعلام شده است.