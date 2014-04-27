روسای دانشگاه محقق اردبیلی با انتخابات تعیین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد يوسفيان دارانی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی اضافه کرد: در این راستا در آینده ای نزدیک چهار رئيس دانشکده توسط آرای اعضای هيئت علمی این دانشگاه انتخاب و منصوب شوند.

وی اجرای این شیوه را بر اساس نظر سرپرست دانشگاه و به موجب آيين نامه جامع مديريت دانشگاه ها، دانشکده ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری شورای انقلاب فرهنگی برشمرد.

مدير حوزه رياست دانشگاه محقق اردبیلی مشارکت دادن اعضای هيئت علمی در اداره و برنامه ريزی امور دانشگاه را از دیگر اهداف مهم در انتخاب روسای دانشکده ها از طریق انتخابات عنوان کرد.

وی تصریح کرد: قرار است رؤسای دانشکده های ادبيات و زبان های خارجی نمين، علوم کشاورزی، علوم پايه و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبيلی با آرای اعضای هيئت علمی اين دانشکده ها انتخاب شوند.

يوسفيان دارانی افزود: در حال حاضر دانشکده هايی که دوره خدمت رؤسای آنان بيش از دو سال می باشد، انتخاب رييس جديد بر اساس شرايط کانديداتوری اعم از وضعيت استخدامی رسمی و حداقل با سه سال سابقه کار به عنوان عضو هيئت علمی با مرتبه علمی حداقل استاديار انجام خواهد شد.