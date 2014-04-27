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۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۱:۵۶

يوسفيان دارانی:

روسای دانشگاه محقق اردبیلی با انتخابات تعیین می شود

روسای دانشگاه محقق اردبیلی با انتخابات تعیین می شود

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدير حوزه رياست دانشگاه محقق اردبیلی از انتخاب روسای دانشکده های این دانشگاه براساس انتخابات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد يوسفيان دارانی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی اضافه کرد: در این راستا در آینده ای نزدیک چهار رئيس دانشکده توسط آرای اعضای هيئت علمی این دانشگاه انتخاب و منصوب شوند.

وی اجرای این شیوه را بر اساس نظر سرپرست دانشگاه و به موجب آيين نامه جامع مديريت دانشگاه ها، دانشکده ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری شورای انقلاب فرهنگی برشمرد.

مدير حوزه رياست دانشگاه محقق اردبیلی مشارکت دادن اعضای هيئت علمی در اداره و برنامه ريزی امور دانشگاه را از دیگر اهداف مهم در انتخاب روسای دانشکده ها از طریق انتخابات عنوان کرد.

وی تصریح کرد: قرار است رؤسای دانشکده های ادبيات و زبان های خارجی نمين، علوم کشاورزی، علوم پايه و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبيلی با آرای اعضای هيئت علمی اين دانشکده ها انتخاب شوند.

يوسفيان دارانی افزود: در حال حاضر دانشکده هايی که دوره خدمت رؤسای آنان بيش از دو سال می باشد، انتخاب رييس جديد بر اساس شرايط کانديداتوری اعم از وضعيت استخدامی رسمی و حداقل با سه سال سابقه کار به عنوان عضو هيئت علمی با مرتبه علمی حداقل استاديار انجام خواهد شد.

کد مطلب 2279167

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