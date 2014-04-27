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۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۲:۲۴

ارائه تسهیلات ویژه به معلولان ذهنی در حوزه آموزش و اشتغال

ارائه تسهیلات ویژه به معلولان ذهنی در حوزه آموزش و اشتغال

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارائه تسهیلات ویژه به معلولان ذهنی در حوزه آموزش و اشتغال در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا موالی‌زاده روز یکشنبه در حاشیه افتتاح مرکز دانش‌کار سازمان بهزیستی کشور در مرکز حرفه‌آموزی معلولان ذهنی دختران بالای  14 سال اظهار داشت: به مناسبت روز کارگر جوانان، زنان و خانواده بازدیدی را از این مجموعه انتخاب کردیم تا از نزدیک در روند کاری این گروه از جامعه قرار بگیریم.

وی تصریح کرد: خوشبختانه همکاران ما در سازمان بهزیستی در زمینه‌های مختلف و در جهت بازتوانی مددجویان تلاش بسیار خوبی کردند که از جمله اقدامات این سازمان در حوزه حرفه‌آموزی ویژه معلولان ذهنی است.

موالی‌زاده خاطرنشان کرد: افرادی در جامعه هستند که مشکل جسمی و ذهنی دارند اما امکان پرورش استعدادهای آنها و بروز قابلیت‌های آنها وجود دارد که متأسفانه به دلایلی در جامعه مغفول می‌ماند اما سازمان بهزیستی با توجه به توانمندسازی آنها را به جامعه برمی‌گرداند.

وی خاطرنشان کرد: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز به عنوان متولی اصلی در حوزه اشتغال آمادگی هر نوع همکاری را برای توسعه مکان‌های حرفه‌آموزی ویژه معلولان ذهنی (دختر و پسر) دارد.

در ادامه این بازدید اصغر نورالله‌زاده مدیرعامل صندوق مهر امام رضا (ع) از آمادگی این صندوق برای حمایت از مددجویان بهزیستی در حوزه اشتغال و کارآفرینی خبر داد و گفت: در صورتی که مسئولان سازمان بهزیستی صلاح بدانند ما نیز آمادگی داریم در حد توان وام‌های اشتغال را در اختیار مددجویان قرار دهیم.

وی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود در 6 ماهه سال 93 اقدامات خوبی در حوزه اشتغال معلولان و ارائه تسهیلات ویژه به آنها صورت گیرد.

کد مطلب 2279169

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