ارائه تسهیلات ویژه به معلولان ذهنی در حوزه آموزش و اشتغال

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا موالی‌زاده روز یکشنبه در حاشیه افتتاح مرکز دانش‌کار سازمان بهزیستی کشور در مرکز حرفه‌آموزی معلولان ذهنی دختران بالای 14 سال اظهار داشت: به مناسبت روز کارگر جوانان، زنان و خانواده بازدیدی را از این مجموعه انتخاب کردیم تا از نزدیک در روند کاری این گروه از جامعه قرار بگیریم.

وی تصریح کرد: خوشبختانه همکاران ما در سازمان بهزیستی در زمینه‌های مختلف و در جهت بازتوانی مددجویان تلاش بسیار خوبی کردند که از جمله اقدامات این سازمان در حوزه حرفه‌آموزی ویژه معلولان ذهنی است.

موالی‌زاده خاطرنشان کرد: افرادی در جامعه هستند که مشکل جسمی و ذهنی دارند اما امکان پرورش استعدادهای آنها و بروز قابلیت‌های آنها وجود دارد که متأسفانه به دلایلی در جامعه مغفول می‌ماند اما سازمان بهزیستی با توجه به توانمندسازی آنها را به جامعه برمی‌گرداند.

وی خاطرنشان کرد: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز به عنوان متولی اصلی در حوزه اشتغال آمادگی هر نوع همکاری را برای توسعه مکان‌های حرفه‌آموزی ویژه معلولان ذهنی (دختر و پسر) دارد.

در ادامه این بازدید اصغر نورالله‌زاده مدیرعامل صندوق مهر امام رضا (ع) از آمادگی این صندوق برای حمایت از مددجویان بهزیستی در حوزه اشتغال و کارآفرینی خبر داد و گفت: در صورتی که مسئولان سازمان بهزیستی صلاح بدانند ما نیز آمادگی داریم در حد توان وام‌های اشتغال را در اختیار مددجویان قرار دهیم.

وی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود در 6 ماهه سال 93 اقدامات خوبی در حوزه اشتغال معلولان و ارائه تسهیلات ویژه به آنها صورت گیرد.