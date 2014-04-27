توانمندسازی مددجویان هدف کمیته امداد/ 5907 طرح خوداشتغالی در کرمان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا بزمانی صبح یکشنبه در جمع امدادگران کمیته امداد به عنوان سال جاری اشاره کرد و گفت: بايد برای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبري در سال جديد مديريت جهادي را سرلوحه کار خود قرار دهيم.

وی توجه ویژه به دو مسئله اقتصاد و فرهنگ را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید با عزمی ملی در راستای رفع مشكلات فرهنگي، معيشتي و محروميت زدايي گام برداريم.

این مسئول با اشاره به اینکه طرح های خودکفایی در سال 93 با شدت بیشتری دنبال خواهد شد، گفت: یکی از اهداف کمیته امداد به خودکفایی رساندن و توانمندسازی خانواده است.

وی با اشاره به اینکه کمیته امداد به یک ایستگاه توانمندسازی تبدیل شده است، افزود: توانمندسازی مددجویان این نهاد باید از طریق آموزش انجام گیرد.

بزمانی از اجرای پنج هزار و 907 طرح خوداشتغالی ویژه مددجویان کمیته امداد استان کرمان خبر داد و گفت: برای اجرای این تعداد طرح بیش از 369 میلیارد و 690 میلیون ریال اعتبار صرف شده است.

وی اذعان داشت: اعتبار مورد نیاز دو هزار و 645 مورد از این طرح با پرداخت تسهيلات از محل منابع امداد و سه هزار و 262 طرح نیز از محل منابع بانکی تامین شده است.

معاون خودکفايي و اشتغال کميته امداد استان کرمان در ادامه از تولید هزار و 827 تحته فرش توسط هزار و 750 نفر از مددجویان کمیته امداد این استان خبر داد و افزود: ارزش ريالي اين تعداد فرش حدود 34 ميليارد و 88 ميليون و 920 هزار ريال است.

وی از تامین مواد اولیه برای بافت فرش از مشهد و به صورت رایگان برای مددجویان خبر داد و اذعان داشت: فرش‌هایی که توسط مددجویان این نهاد بافته می شود به کمیته امداد استان تهران فرستاده و با قیمت بالاتر به فروش می رسد.

این مسئول به حمایت های کمیته امداد از مددجویانی که در زمینه فرش بافی فعالیت می‌کنند اشاره و تصریح کرد: این نهاد برای احیای فرش کرمان آمادگی دارد.