انتخابات هیئت فوتبال کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد/ پرویز موسوی رئیس هیئت فوتبال استان

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات مجمع هیئت فوتبال کهگیلویه و بویراحمد در حالی صبح یکشنبه برگزار شد که پیش از این قرار بود این مجمع با حضور کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال برگزار شود.

با این حال در دقیقه 90 سفر کفاشیان به یاسوج به دلیل حضور کارشناسان AFC لغو شد و او در حکمی جهانبخش ایزدپور مدیرکل ورزش و جوانان استان را به عنوان رئیس مجمع منصوب کرد.

همچنین محمد ‌هادی آیت‌الهی نایب رئیس فدراسیون فوتبال به عنوان دبیر مجمع و نماینده فدراسیون در مجمع انتخابات هیئت فوتبال این استان حضور یافت.

با این حال این مجمع که هفته پرتنشی را پشت سر گذاشته بود امروز با سه کاندیدا برگزار شد.

پیش از این دبیر هیئت فوتبال استان از حضور دو کاندیدا در این انتخابات خبرداده و صلاحیت خداداد افشاریان داور بین المللی فوتبال کشور برای حضور در این انتخابات را رد کرده بود.

با این حال انتخابات امروز هیئت فوتبال استان با رقابت پرویزموسوی، خداداد افشاریان و سعادت رودشتیان برگزار شد که طی آن پرویز موسوی با کسب ۱۵ رأی از مجموع ۲۳ رأی به عنوان رئیس هیئت فوتبال کهگیلویه و بویراحمد به مدت چهار سال انتخاب شد.

همچنین خداداد افشاریان مهمترین رقیب او توانست هشت رأی کسب کند.

کرامت موسوی دبیر هئیت فوتبال هم در حاشیه این مراسم استعفا داد و از سمت دبیری هئیت فوتبال کهگیلویه و بویراحمد کنار رفت.