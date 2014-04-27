شاخص بهای کالاهای صادراتی ایران اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی گزارش شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران در اسفندماه سال 92 را منتشر کرد که بر اساس آن شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران در اسفند ماه 1392 به عدد 582.4 رسید و نسبت به ماه قبل معادل 3.8 درصد افزایش یافت که بیشتر از 0.3 درصد ترقی در بهمن ماه بود.

شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل برابر 13.9 درصد کاهش نشان می دهد. متوسط شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران در سال 1392 نسبت به متوسط سال 1391 برابر 38.0 درصد افزایش داشته است.

در اسفند ماه سال جاری، ترقی شاخص قیمت تعدادی از اقلام نظیر پروپان مایع شده، بوتان مایع شده، آهن کلاف گرم، کشمش و سبزه، فرش پشمی دستباف، زعفران، قیر، پارازایلین، سالامبور گوسفندی، موم پارافین، شمش آلومینیوم، سیمان، کولر، مس کاتد، آمونیاک، پوشاک نوزاد، فرومولیبدن، فرش ماشینی، روده گوسفندی رتبه بندی شده، رب گوجه فرنگی، کاشی، انواع لوله گالوانیزه، بیسکویت و ویفر، پودرهای شوینده، انواع ماهی منجمد، آلکید رزین، شکلات بدون کاکائو، رنگ های ساختمانی، شیلنگ پلاستیکی، مغز بادام، گونی پروپیلن، پارچه تورباف، لاستیک رویی موتورسیکلت، بستنی، پودر بنتونیت، موکت، صابون، کیک، پودر باریت، لاستیک رویی سواری، چینی آلات بهداشتی، سرامیک، ماکارونی و لاستیک تویی موتورسیکلت و دوچرخه با تنزل شاخص بهای برخی از اقلام مانند پسته، تراکتور، متانول، تیرآهن، رادیاتور خودرو، خرما، کابل، پودر عصاره شیرین بیان و شیشه جام فلوت همراه شد که منجر به افزایش شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران نسبت به ماه قبل گردید.

برخی از گروه های اصلی

1- محصولات نباتی

در اسفند ماه 1392، شاخص بهای گروه محصولات نباتی در مقایسه با ماه قبل معادل 1.5 درصد کاهش داشت. کاهش مذکور عمدتا در اثر تنزل شاخص قیمت پسته برابر 4.8 درصد، خرما 1.5 درصد و پودر عصاره شیرین بیان 5.0 درصد بود. در این ماه، شاخص بهای کشمش و سبزه 7.0 درصد، زعفران 2.9 درصد و مغز بادام 10.6 درصد ترقی داشت.

شاخص بهای گروه فوق در مقایسه با ماه مشابه سال قبل معادل 16.7 درصد کاهش داشته است.

2- محصولات معدنی

در ماه مورد بررسی، ترقی شاخص بهای پروپان مایع شده برابر 13.2 درصد، بوتان مایع شده 11.1 درصد، قیر 2.4 درصد، موم پارافین 1.6 درصد و سیمان، پودر بنتونیت و پودر باریت هر کدام به میزان 2.4 درصد منجر به افزایشی معادل 9.5 درصد در شاخص قیمت گروه محصولات معدنی نسبت به ماه قبل گردید.

در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته، شاخص بهای گروه مزبور برابر 13.9 درصد کاهش داشت.

3- محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته

در اسفند ماه 1392، ترقی شاخص بهای برخی اقلام به ویژه پارازایلین معادل 4.3 درصد، آمونیاک 4.1 درصد و پودرهای شوینده، رنگ های ساختمانی و صابون هر یک برابر 2.4 درصد سبب گردید تا شاخص قیمت گروه محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته نسبت به ماه قبل به میزان 1.0 درصد افزایش نشان دهد. در ماه مذکور، شاخص قیمت متانول 3.3 درصد تنزل داشت.

شاخص بهای این گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 7.9 درصد کاهش یافت.

4- مواد نسجی و مصنوعات از این مواد

در ماه مورد بررسی، ترقی شاخص بهای فرش پشمی دستباف، پوشاک نوزاد، فرش ماشینی، گونی پروپیلن، پارچه تورباف و موکت هر کدام برابر 2.4 درصد باعث گردید تا شاخص قیمت گروه مواد نسجی و مصنوعات از این مواد نسبت به ماه قبل معادل 2.4 درصد افزایش یابد.

شاخص بهای گروه مزبور به میزان 16.3 درصد پایین تر از عدد شاخص ماه مشابه سال قبل بود.

5- فلزات معمولی و مصنوعات آن ها

در ماه مورد گزارش، شاخص بهای گروه فلزات معمولی و مصنوعات آنها نسبت به ماه قبل معادل 1.9 درصد افزایش یافت. این افزایش عمدتا در اثر ترقی شاخص قیمت آهن کلاف گرم برابر 3.2 درصد، شمش آلومینیوم 2.4 درصد، مس کاتد 1.2 درصد، فرومولیبدن 2.8 درصد و انواع لوله گالوانیزه 2.4 درصد بود. در این ماه، شاخص بهای تیرآهن 6.5 درصد کاهش داشت.

شاخص قیمت گروه مذکور نسبت به ماه مشابه سال گذشته برابر 19.0 درصد کاهش داشته است.