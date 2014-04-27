پوسترهای ضدجنگ «سایبان آرامش» به موزه صلح رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، موزه صلح مجموعهای از پوسترهای ضدجنگ بهناز نیکخواهمنفرد را در نمایشگاهی با عنوان «سایبان آرامش» به نمایش میگذارد. این موزه از نهم تا هفدهم اردیبهشت ماه میزبان این آثار خواهد بود.
اين نمايشگاه كه همزمان با مراسم روز جهانی بزرگداشت قربانیان سلاحهای شیمیایی با حضور علاقهمندان این رشته گشايش مييابد، شامل 10 پوستر با موضوع جنگ و عوارض و آثار تخريبي آن است كه توسط این هنرمند خلق شده است.
علاقهمندان برای بازدید از این نمایشگاه میتوانند همه روزه به جز روزهای تعطیل از ساعت 9 تا 17 به موزه صلح واقع در میدان امام خمینی، خیابان فیاضبخش، ضلع شمالی پارک شهر مراجعه کنند.
بهناز نیکخواه منفرد دانشجوی رشته گرافیک است و تاکنون نمایشگاههای گروهی پوستر مکتب تهران در خانه هنرمندان ایران، نمایشگاه گروهی جشنواره پوستر طلوع، شرکت در جشنواره پوستر صربستان با موضوع صلح و کسب مقام دوم پوستر در جشنواره مکتب تهران را در کارنامه هنری خود دارد.
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