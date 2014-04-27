شهرستانهای بشاگرد و سرباز محروم ترین شهرها از نظر جاده هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین میرشفیع پیش ازظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از راه های روستایی شهرستان بشاگرد بیان داشت: شهر ستان بشاگرد در استان هرمزگان و شهرستان سرباز در سیستان بلوچستان محروم ترین شهرستان در کشور به لحاظ برخوداری از راه مناسب هستند و طبیعتا باید راههای زیادی دراین شهرستان ها ساخته شوند تا از برخورداری نسبی متوسط با سایر شهرستان های کشور بهره مند شوند.

میرشفیعی افزود: چندین پروژه محوری وبرزگ در شهرستان بشاگرد وجود دارد.

وی گفت: محور حجت آبا د در نزدیکی سد جگین به سمت روستای آخران در شرقی ترین نقطه شهرستان بشاگرد توسط قرار گاه خاتم الانبیا در دست اجراست که 45 کیلومتر عملیات خاکی آن تکمیل شده. محور درنگ مدو مرکز به بخش گافروپاراموند به مرکز شهرستان بشاگرد شهر سردشت متصل می کند تا پایان سال 40کیلومتر این مسیر تکمیل وبه بهره برداری می رسد.

وی گفت: محور 14 روستا که این مسیر روستای درپهن بخش سندرک را به گوهران متصل می کند که 11کیلومتر این مسیر عملیات خاکی آن رو اتمام است و با بهره برداری از مسیر 14 روستا مسافت بشاگرد به میناب 50 کیلومتر کوتاه تر می شود.

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: براساس پیشرفت فیزیکی پروژه ها تا پایان سال 93صدکیلومتر از راههای روستای در شهرستان بشاگرد در سه نقطه اسفالته می شود با سرعتی که در روند پیشرفت راهها صورت گرفته در سال 93 بتوانیم تمامی مسیرهای منطقه ای کل حوزه انتخابیه خودمان را به نتیجه برسانیم.

سیدعبدالکریم هاشمی افزود: با اتمام راه و محور اصلی ودر سال 94 راههای روستاهای کوچک را در این منتطقه تکمیل خواهد شد.

هاشمی گفت: دو سال اول دوره نمایندگی ما با بحران شدید مالی دولت مواجه بودیم و کارهای نیمه تمام ماند و این دو سال باقیمانده وسالهای 93 و 94 سالهای طلایی برای پیشرفت طرح های عمرانی و بویژه راههای روستایی و منطقه خواهد بود.