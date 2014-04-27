صعود فرید قم به جمع مدعیان قهرمانی فوتسال کشور

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه ریزی کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال کشورمان مسابقات مرحله مقدماتی لیگ منطقه ای رده سنی بزرگسالان فوتسال باشگاه‌های کشور در گروه دوم به پایان رسید و تیم فوتسال فرید قم همراه با گالری آرمین آستارا با کسب حداکثر امتیاز به عنوان تیم های برتر به مرحله نهایی صعود کرد.

در روز پایانی این مسابقات و پس از کسب یک تساوی و 3 پیروزی در 4 بازی قبلی، تیم فوتسال‌ فرید قم و گالری آرمین آستارا در دیداری حساس با هم روبرو شدند که این مسابقه در پایان با پیروزی 2 بر صفر تیم گالری آرمین آستارا تمام شد تا میزبان این بازی ها در صدر قرار بگیرد.

تیم فوتسال فرید قم در این بازی در حالی به میدان رفت که کسب پیروزی با صدرنشین شدن این تیم در گروه دوم مرحله مقدماتی لیگ منطقه ای فوتسال فرید باشگاه‌های کشور همراه بود ولی به دست آوردن هر نتیجه‌ای غیر از پیروزی نیز مانع از صعود این تیم به مرحله نهایی نمی شد چون نهایتا در جایگاه دوم قرار می گرفت.

بازی های تیم فوتسال فرید قم در مرحله مقدماتی لیگ منطقه ای فوتسال بزرگسالان باشگاه های کشور در حالی تمام شد که فوتسالیست های فرید قم در این مرحله بازی های خوبی را به نمایش گذاشتند و شانس فوتسال قم را برای صعود این تیم به لیگ دسته دوم کشور افزایش داد.

فوتسالیست های فرید قم با این پیروزی سرانجام با مجموع 3 پیروزی، یک تساوی و یک باخت و کسب 10 امتیاز پس از تیم گالری آرمین آستارا 12 امتیازی، به عنوان تیم دوم مجوز صعود به مرحله نهایی لیگ منطقه ای فوتسال بزرگسالان باشگاه های کشور را کسب کردند.

در مسابقات مناطق از لیگ رده سنی بزرگسالان فوتسال باشگاه‌های کشور که با حضور تیم‌های برگزیده استان‌های سراسر کشور در قالب گروه های مختلف برگزار شد، در هر گروه 5 تیم حضور داشتند و بازی های خود را به شکل دوره ای انجام دادند تا از هر گروه 2 تیم به مرحله بعد صعود کند.

در این مسابقات که با حضور 6 تیم پاسارگاد شهرکرد، گالری آرمین آستارا، کیان پارس آباد مغان، شوط جوان ماکو، فرید قم و هیئت روستایی و عشایری سنندج به میزبان آستارا برگزار شد تیم فوتسال فرید قم با کسب 10 امتیاز از 5 مسابقه خود به مرحله دوم صعود کرد.

نتایج بازی های تیم فرید قم در مرحله مقدماتی:

فرید قم 5 – صفر پاسارگاد شهرکرد

فرید قم 1 – 1 هیئت روستایی و عشایری سنندج

فرید قم 4 – 3 شوط جوان ماکو

فرید قم صفر – 1 کیان پارس آباد (به دلیل حضور 2 بازیکن غیر مجاز در کیان پارس آباد، 3 بر 0 به سود فرید)

فرید قم صفر – 2 گالری آرمین آستارا

