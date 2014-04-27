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۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۲:۲۱

ارائه خدمات غربالگری سلامت و کاردرمانی به شهروندان تهرانی

ارائه خدمات غربالگری سلامت و کاردرمانی به شهروندان تهرانی

مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات مردمی جمعیت هلال‌احمر گفت: نیروهای جوان و داوطلب جمعیت هلال‌احمر در هفته سلامت در 10 میدان میوه و تره‌بار و 2 فرهنگسرا، خدمات غربالگری سلامت و کاردرمانی به مراجعه‌کنندگان و به همشهریان تهرانی ارائه دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید رحمتی با ارائه بخشی از گزارش عملکرد جمعیت هلال‌احمر در هفته سلامت در ژایتخت اعلام کرد: این جمعیت با بسیج نیروهای جوان و داوطلب خود و همکاری شهرداری تهران در سطح شهر تهران در ۱۰ میدان میوه و تره‌بار سلامت فشار و قند خون شهروندان تهرانی را بررسی کرد و در بعضی از پایگاهها روزانه پاسخگوی بیش از یک هزار شهروند بود.

وی با اشاره به اجرای غربالگری سلامت در فرهنگسرای سرو و خانه فرهنگ گلها اظهار کرد: در این دو پایگاه علاوه بر آزمایش قند و فشار خون، خدمات کاردرمانی و ارزیابی مشکلات اسکلتی و عضلانی مراجعه‌کنندگان هم ارائه شد.

رحمتی همچنین افزود: به علاوه در روز راهپیمایی هفته سلامت در کنار دریاچه شهدای خلیج فارس، نمایشگاهی از آخرین توانمندی‌های جمعیت هلا‌ل‌احمر در حوزه‌های درمان و امداد و نجات برپا شد.

وی گفت: البته در هفته سلامت خدمات سلامتی بسیاری از سوی جمعیت هلا‌ل‌احمر در مناطق مختلف پایتخت و سایر استانها و با همکاری سایر دستگاهها ارائه شده که به مرور گزارش آنها ارائه خواهد شد.

کد مطلب 2279198

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