ارائه خدمات غربالگری سلامت و کاردرمانی به شهروندان تهرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید رحمتی با ارائه بخشی از گزارش عملکرد جمعیت هلال‌احمر در هفته سلامت در ژایتخت اعلام کرد: این جمعیت با بسیج نیروهای جوان و داوطلب خود و همکاری شهرداری تهران در سطح شهر تهران در ۱۰ میدان میوه و تره‌بار سلامت فشار و قند خون شهروندان تهرانی را بررسی کرد و در بعضی از پایگاهها روزانه پاسخگوی بیش از یک هزار شهروند بود.

وی با اشاره به اجرای غربالگری سلامت در فرهنگسرای سرو و خانه فرهنگ گلها اظهار کرد: در این دو پایگاه علاوه بر آزمایش قند و فشار خون، خدمات کاردرمانی و ارزیابی مشکلات اسکلتی و عضلانی مراجعه‌کنندگان هم ارائه شد.

رحمتی همچنین افزود: به علاوه در روز راهپیمایی هفته سلامت در کنار دریاچه شهدای خلیج فارس، نمایشگاهی از آخرین توانمندی‌های جمعیت هلا‌ل‌احمر در حوزه‌های درمان و امداد و نجات برپا شد.

وی گفت: البته در هفته سلامت خدمات سلامتی بسیاری از سوی جمعیت هلا‌ل‌احمر در مناطق مختلف پایتخت و سایر استانها و با همکاری سایر دستگاهها ارائه شده که به مرور گزارش آنها ارائه خواهد شد.