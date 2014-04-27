200 واحد مسکن مهر بیله سوار تحویل می شود

رسول زیبا نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: کل سهمیه پروژه مسکن مهر این شهرستان در سه مجموعه شامل دو مجموعه 126واحدی و 304 واحدی در بیله سوار و یک مجموعه 66 واحدی در جعفرآباد احداث می شود.

وی با بیان اینکه در مجموع 596 واحد مسکن مهر در بیله سوار احداث می شود، افزود: از این تعداد نزدیک به 200 واحد تاکنون تحویل شده و مابقی متناسب با آورده متقاضی تکمیل و تحویل می شود.

فرماندار بیله سوار تصریح کرد: به دلیل اینکه اغلب متقاضیان در مسکن خود سکونت دارند احداث فضاهای درمانی، آموزشی و مذهبی در محدوده مسکن مهر اهمیت ویژه دارد.

وی از دستگاه های مرتبط خواستار تسریع در اتمام پروژه مسکن مهر شد و اضافه کرد: در کنار مسکن پیمانکاران باید نسبت به تامین نیازمندی های دیگر ساکنان شهرک ها اقدام کنند