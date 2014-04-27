اخوان المسلمین هیچ جایگاهی در مصر ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، "حمدین صباحی" نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر در نشست حزب ائتلاف مردمی که پیشتر از نامزدی وی حمایت کرده بود اعلام کرد: اخوان المسلمین به دلیل خشونتهایی که تاکنون مرتکب شده، چه به عنوان یک حزب سیاسی که در سایه قانون اساسی مصر تاسیس احزاب یر پایه دین ممکن نیست و چه به عنوان یک گروهی که برگرفته از تشکلی بین المللی است هیچ جایگاهی در مصر ندارند.

وی به اظهار داشت به تحقق عدالت و برخورد با فساد سیاسی و یا کسانی که دستشان به خون مردم آلوده شده بدون انتقامجویی و یا اتخاذ رفتاری گزینشی ایمان دارد.

صباحی درباراظهاراتی درباره محاکمه عبدالفتاح السیسی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر و وزیر دفاع سابق این کشور که چندی پیش به نقل از وی در رسانه ها منتشر شد گفت: من پیشتر گفته بودم که با السیسی به عنوان یک مجرم که هدفم محاکمه وی باشد، تعامل نمی کنم، اما برخی رسانه ها سخنانی را به من نسبت دادند که من بیان نکرده بودم.

این در حالی است که پایگاه الیوم السابع پیشتر یک نوار صوتی را منتشر کرد که صباحی در آن تصریح کرده بود قصد دارد السیسی و تمام کسانی را که در کشتار مردم مصر و برخی اخوانیهایی که هیچ ارتباطی به اقدامات تروریستی نداشتند محاکمه کند.

صباحی هفته گذشته با ارائه مدارکش اقدام به ثبت نام برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری کرد.این انتخابات قرار است اواخر ماه میلادی آینده برگزار شود و وی تنها رقیب السیسی محسوب می شود.

به گفته بسیاری از تحلیلگران سیاسی احتمال زیادی برای پیروزی السیسی در این انتخابات وجود دارد.