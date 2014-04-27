برداشت کلزا در اراضی کشاورزی ایلام 30 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، هادی صالحی صبح یکشنبه در جمع کشاورزان شهرستان دهلران از افزایش 30 درصدی برداشت کلزا در اراضی کشاورزی استان خبر داد و گفت: چهار مرکز در استان برای خرید تضمینی کلزا در نظر گرفته شده است.



صالحی افزود: تا کنون دو هزار و 500 تن کلزا از کشاورزان استان خریداری شده است.



وی ادامه داد: دانه های روغنی کلزا با درصد رطوبت بالا را خریداری نمی کنیم یا اینکه با تاخیر خریداری می شود، انبارهای استان انبارهای مکانیزه نیستند.



این مسئول با بیان اینکه خرید تضمینی کلزا در استان تا نیمه اول مرداد ماه ادامه دارد، اضافه کرد: پیش بینی می شود امسال 10 هزار تن محصول کلزا از کشاورزان استان خریداری شود.

صالحی اضافه کرد: برداشت کلزا در استان نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش نشان می دهد و بهای خرید تضمینی هر کیلو کلزا 19 هزار ریال خواهد بود.