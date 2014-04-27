پیشرفت و آبرومندی نظام با دستگاه قضائی سالم و مقتدر/ از همه مردم متواضعانه عذرخواهی می کنم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آوایی روز یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری استان تهران اظهار داشت: امیدوارم رئیس جدید دادگستری در جهت پیشرفت، بسط عدالت و ارتقا اعتماد مردم به دستگاه قضا قدم بردارد. چرا که دادگستری تهران از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است.

وی ادامه داد: رئیس جدید باید در مسیر عدالت، انصاف، مردم داری گام بردارد و با اهداف کریمه و سعه صدر با مردم و همکاران رفتار کند.

رئیس کل سابق دادگستری سابق تهران ضمن تشکر از تمامی روسای قبلی دادگستری استان تهران تاکید کرد: به علت کمبود قضات در برخی از مناطق مدت زیادی یک قاضی در یک بخش مستقر بود و حتی این فرد نمی توانست به مرخصی برود. وقتی به برخی از ساختمان ها به ویژه ساختمان دادسراها می رفتم خجالت زده و شرمنده این کارکنان می شدم اما هر آنچه که از دستم بر می آمد انجام دادم هرچند با نقطه آرمانی فاصله داریم.

وی ضمن عذرخواهی از مردم به دلیل کمبودها اظهار داشت: متواضعانه از مردم عذرخواهی می کنم زیرا ممکن است برخی از همکارانم به دلیل کار زیاد حرمت آنها را حفظ نکرده باشند یا رایی را صادر کردند که رای خدا این گونه نبوده است. البته از همه ظرفیت های نظارتی استفاده کردیم تا مشکلات کاهش یابد. بار دیگر از مردم عذرخواهی کرده و از خداوند عاجزانه طلب بخشش دارم.

آوایی با اعلام این که تشکیلات قضائی رکن رکین نظام هستند افزود: هرچه این تشکیلات سالم، مقتدر، قانونمند و مستقل باشد به همان میزان نظام آبرومندتر می شود و اگر به هر دلیلی به قوه قضائیه خدشه وارد شود به نظام خدشه وارد خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که باید به روحیه ایثارگری و خانواده شهدا و ایثارگران توجه عملی داشت تاکید کرد: در دوره ریاستم هفته ای یک بار به دیدار خانواده شهدا و ایثارگران دادگستری می رفتم و از آنها دلجویی می کردم. از رئیس جدید هم می خواهم این رویه را ادامه دهد.

رئیس کل سابق دادگستری سابق تهران با بیان اینکه در مراسم های تودیع و معارفه رسم است که مدیران قبلی گزارشی ارایه کنند افزود: من از این کار پرهیز می کنم و خدا می دانم هر آن چه در توان داشتم در این مسئولیت به کار بستم. اگر چه نتایج حاصل شده اغنای مان نکرده و در حالی که پیشرفت هایی را شاهد بودیم با نقطه مطلوب فاصله دست یافتنی داریم.

وی در پایان با آرزوی موفقیت برای رئیس جدید دادگستری استان تهران گفت: امیدوارم آقای اسماعیلی آنقدر در کارش موفق باشد که افکار عمومی بگویند ای کاش این جابجایی زودتر انجام می شد. حاضرم با تمام وجود هر کمکی که رئیس جدید بخواهد انجام دهم.