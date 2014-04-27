به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده در نشست صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی گفت: رفع موانع و مشکلات پیش روی صادرات، از اولویت های دولت است که در این رابطه فعالان اقتصادی باید راهکارها و پیشنهادات خود را به دولت ارایه دهند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: موضوع احیای جوایز صادراتی در حال پیگیری است و در جلسه شورایعالی صادرات نیز که به زودی تشکیل خواهد شد، این موضوع مطرح و پیگیری می شود.

وی فاینانس را یکی از گلوگاه هایی نامید که براثر تحریم های غیر عادلانه ایجاد شده و با توجه به تلاش دولت یازدهم برای حل مسایل مربوط به روابط خارجی امیدواریم بزودی بسیاری از مشکلات در این زمینه نیز برطرف گردد.

وزیر صنعت معدن و تجارت برخی نارسایی ها و موانع داخلی را نیز در بوجود آمدن این وضعیت موثر دانست و افزود: پیشنهاد افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات و بانک های صنعت و معدن و توسعه صادرات را ارایه کرده ایم که امیدواریم با گشایش ایجاد شده این امر محقق گردد.

نعمت زاده قانون برنامه پنجم توسعه را قانونی کامل و بسیار مترقی دانست و گفت: در این قانون، تاکید بسیاری بر افزایش صادرات غیرنفتی و کمتر شدن اتکا به درآمدهای نفتی شده است و علاوه بر این مقام معظم رهبری نیز در مقاطع و مناسبت های مختلف براین موضوع تاکید زیادی داشته اند. اما بدلیل برخی مشکلات از برنامه پنجم و نیز سند چشم انداز ایران 1404 عقب هستیم و این باعث شده تا رقبای ما در بازارهای جهانی از ما پیشی بگیرند، پس ما باید با سرعت و جدیت بیشتری در مسیر حل مشکلات حرکت کنیم.

وی تشکیل شرکت های معتبر جهانی را مقدمه ای برای حضور بیشتر و بهتر در بازارهای هدف دانست و خواستار تقسیم کار مناسب چه در موضوع و چه به لحاظ جغرافیایی و تحرک بیشتر به منظور بدست آوردن جایگاه مطلوب و سهم منطقی از بازار شد.

وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به اینکه این وزارتخانه با جدیت بدنبال اجرایی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی است خواستار ارایه راهکارهای پیشنهادی شرکت های صادرکننده خدمات فنی مهندسی در این رابطه شد.

نعمت زاده همچنین خواستار توجه بیشتر به پایگاه ها و دفاتر خارج از کشور صادرکنندگان و مشارکت در پروژه ها خصوصاً در کشورهای حوزه CIS شد و اظهار امیدواری کرد تا مشکلات شرکت های ایرانی حاضر در بازار عراق بزودی رفع شده و فعالان این بخش بتوانند سهم مناسبی از این بازار داشته باشند.