به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «افق» این هفته رادیو قرآن با موضوع «بررسی مصوبات مجلس درباره تسهیلات ارائه شده به جامعه قرآنی» و «ادغام دو اتحادیه مؤسسات قرآنی ـ مردمی کشور» با اجرای کارشناسی محمدرضا پورمعین و با حضور حسن محمدی، مدیرعامل اتحادیه تشکلهای قرآن و عترت کشور و خرمدل، عضو هیئت مدیریه اتحادیه موسسات قرآنی ـ مردمی کشور به روی آنتن رفت.
محمدجعفر خرمدل، عضو هیئت مدیریه اتحادیه موسسات قرآنی ـ مردمی کشور در ابتدای این برنامه تلویزیونی با اشاره به بودجه قرآنی سال 93 اظهار کرد: مدت دو سال است که به عنوان اتحادیه به دنبال مسائل مربوط به بودجه بودهایم و پیگیریهای لازم با مجلس را در این زمینه انجام دادهایم. اولین بودجه قرآنی کشور در سال 90 اختصاص پیدا کرد و دومین بودجه نیز برای سال 91 بود که هیچ رقمی از آن تخصیص پیدا نکرد؛ در سال 92 نیز هیچ بهرهای از بودجه قرآنی نبردهایم.
رقم 200 میلیارد تومان برای بودجه قرآنی سال 93 کافی نیست
حسن محمدی، مدیرعامل اتحادیه تشکلهای قرآن و عترت کشور نیز درباره میزان بودجه قرآنی سال 93 و کافی بودن آن گفت: اگر بخواهیم نسبت به سالهای گذشته روند تصویب بودجه قرآنی را بررسی کنیم؛ با توجه به اینکه سال 92 بودجه ناچیزی محقق شد و در سال 90 و 91 نیز بودجه قابل توجهی به فعالیتهای قرآنی اختصاص پیدا نکرد، امیدواریم 200 میلیارد تومان که برای سال 93 در نظر گرفته شده، به موقع اختصاص پیدا کند؛ هر چند که این رقم برای فعالیتهای قرآنی کشور کافی نیست.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت 10 میلیون حافظ قرآن در کشور، عنوان کرد: اگر بنا باشد که رقم 10 میلیونی برای حافظان قرآن در کشور محقق شود، نیازمند بودجههای زیادی هستیم و رقم 200 میلیونی قطعاً برای فعالیتهای قرآنی ناکافی است و نیازمند بودجههای بسیار بیشتری برای صرف در این حوزه هستیم.
مؤسسات مردمنهاد قرآنی، نمونه بارز عزم ملی
محمدی ادامه داد: مقام معظم رهبری در مسائل فرهنگی کد را دادهاند و فرمودهاند که «عزم ملی و مدیریت جهادی» مهمترین نمونه بارز عزم ملی، موسسات مردمنهاد قرآنی هستند؛ ما هم یک دخالتی در روند بودجه خواهیم داشت، اما قطعاً اولویت با حمایت از موسسات مردمنهاد است و اگر این بودجه به موسسات قرآنی اختصاص پیدا کند، به طور یقین نتیجه بهتری از این بودجه 200 میلیاردی حاصل خواهد شد.
لاله افتخاری، رئیس فراکسیون قرآن و عترت مجلس شورای اسلامی میهمان تلفنی بود که درباره معافیت مالیاتی موسسات قرآنی ـ مردمی کشور، گفت: در این رابطه از قبل نیز اقداماتی انجام شده بود، اما هنوز به تصویب نهایی نرسیده است و امید داریم که بتوانیم این کار را به نتیجه نهایی برسانیم.
پورمعین با اشاره به اعلام خبر قطع بیمه فعالان قرآنی و با بیان این که قطع بیمه فعالان قرآنی یک خسارتهای بدی به همراه خواهد داشت، از لاله افتخاری خواست تا در این زمینه مطالبی را عنوان کند که افتخاری گفت: مذاکراتی در این زمینه انجام شده و مشکلات پیشرو تا حدودی حل شده است؛ امیدواریم هر چه زودتر به نتیجه برسیم. ما پیگیر تمامی امور مربوط به فعالان قرآنی هستیم.
افتخاری در ادامه عنوان کرد: همچنین بحث معافیت مالیاتی موسسات قرآنی ـ مردمی، بحث اینکه همه بودجههای قرآنی باید در صندوق توسعه مشارکتهای قرآنی قرار بگیرد و بحثهای مربوط به بودجههای قرآنی سال 93 به ویژه اینکه با اولین تخصیص بودجه، بودجههای قرآنی هم تخصیص پیدا میکند، از جمله اولویتهای ما در فراکسیون قرآن، عترت و نماز مجلس شورای اسلامی است که پیگیریهای لازم برای تحقق این امور را در دستور کار داریم و از دولت نیز خواستهایم تا این امور را هر چه سریعتر محقق کند.
بهرهگیری دستگاههای قرآنی از ظرفیتهای مردمی
وی درباره بودجه قرآنی سال 93، گفت: ما دوست داشتیم که بودجه قرآنی بیش از 200 میلیارد تومان باشد، اما این اتفاق رخ نداد؛ با این حال از دستگاهها و موسسات قرآنی میخواهیم که با توجه به این رقم بودجه، بسیاری از فعالیتهای خود را برونسپاری کنند و از ظرفیتهای بیرونی و از ظرفیتهای مردمی نیز برای پیگیری امور خود استفاده کنند.
خرمدل، عضو هیئت مدیره اتحایه موسسات قرآنی ـ مردمی کشور درباره تکلیف مالیاتی موسسات قرآنی گفت: هر چند که بحث بخشودگی مالیاتی موسسات قرآنی ـ مردمی مطرح شده، اما موسسات قرآنی باید بدانند که پرداخت «مالیات تکلیفی» برای موسسات قرآنی بخشیده نشده است، بلکه مالیاتی که بخشیده شده مربوط به «مالیات بردرآمد» است و بر اساس مصوبه مجلس، موسسات میتوانند مالیات بر درآمد را پرداخت نکنند، اما مالیات تکلیفی را باید پرداخت کنند.
قرآنیان با عنوان قرآنی بیمه شوند
خرمدل درباره بحث بیمه فعالان قرآنی افزود: توقع ما از مجلس و مسئولان این است که قرآنیان را به عنوان قرآنی بیمه کنند و این مشکل حل شود؛ زیرا موسسات قرآنی با یک مشکل اساسی روبهرو هستند که معلمان و مدیران آنها سالها در راه قرآن زحمت کشیدهاند، اما بیمه نیستند و این قشر مظلوم جامعه باید بیمه شوند.
همچنین حسن محمدی، مدیرعامل اتحادیه تشکلهای قرآن و عترت کشور درباره بیمه فعالان قرآنی گفت: به هر حال بیمه فعالان قرآنی، یک روزنهای را در سالهای اخیر ایجاد کرد؛ وزارت ارشاد صندوقی را از مدتها قبل با عنوان حمایت از نویسندگان، هنرمندان، روزنامهنگاران راهاندازی کرد و با پیگیریهایی که دلسوزانه انجام دادند، مقرر شد فعالان قرآنی هم در این صندوق لحاظ شوند؛ که این اتفاق افتاد و در سال 90 امور اجرایی و معرفی بیمهها به اتحادیه تشکلهای قرآن و عترت سپرده شد.
بیمه فعالان قرآنی تا زمان تأسیس صندوق
محمدی ادامه داد: اما در چند ماه اخیر، بیمه فعالان قرآنی به دلیل اختلافات مالی و مشکلات موجود متوقف شد؛ در حال حاضر این بیمه علیرغم وعدههایی که داده شده، برنگشته است و وزیر ارشاد نیز رسماً اعلام کرده تا تاسیس صندوقی برای فعالان قرآنی فعلاً بیمه فعالان قرآنی متوقف میشود؛ این در حالی است که انتظار داشتیم بیمه فعالان قرآنی متوقف نشود تا زمانی که آن صندوق تأسیس شود.
خرمدل درباره بیمه فعالان قرآنی گفت: هر چند که نسبت به چند سال پیش پیشرفتهای خوبی در حوزه حمایت از فعالان قرآنی داشتهایم، اما توقع ما چند برابر است و از دولت تدبیر و امید انتظار داریم که در این زمینه بهتر از قبل وارد شود و مشکلات بیمه فعالان قرآنی را برطرف کنند.
محمدرضا پورمعین از میهمانان حاضر در برنامه خواست تا مطالبی را درباره ادغام دو اتحادیه موسسات قرآنی ـ مردمی بیان کنند که خرمدل، گفت: دو اتحادیه موسسات قرآنی ـ مردمی در شرایط فعلی هیچ مشکلی برای ادغام ندارند، اما آنچه که مطرح است، مجوزدهندهها و سازمانهای مسئول این دو اتحادیه هستند که باید هماهنگی بیشتری بین این سازمانهای مسئول ایجاد شود.
وی افزود: به طور مثال اتحادیه موسسات قرآنی ـ مردمی کشور زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان دارالقرآن الکریم فعالیت دارند و فعالیت اتحادیه تشکلهای قرآن و عترت نیز زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، اما به هر حال باید یک هماهنگی خوب بین این دو بخش ایجاد شود؛ اینکه این دو سازمان چگونه میخواهند مسئولیتها را بین هم تقسیم کنند، نکته مهمی است که باید مورد توجه باشد.
بحث ادغام اتحادیه موسسات قرآنی ـ مردمی را یکطرفه دنبال نکنیم
خرمدل ادامه داد: در بحث ادغام دو اتحادیه موسسات قرآنی ـ مردمی نباید یک طرفه عمل کنیم، بلکه باید هر دو سازمان مسئولیتی را در اتحادیه کشوری که در نتیجه ادغام ایجاد میشود، داشته باشند، مسئولیتها باید بین دو سازمان تقسیم شود تا کار به نحو مطلوبتری پیش برود.
حسن محمدی درباره ادغام دو اتحادیه موسسات قرآنی ـ مردمی عنوان کرد: در جلسات مشترک اتحادیهها مصوب شد که یک کمیته مشترکی برای تعیین نقشه راه و اساسنامه تشکیل شود و کار تا جاهایی خوب پیش رفت، اما به دلایلی جلسات مشترک در اواخر سال گذشته ادامه پیدا نکرد. یک جلسه مشترک هفته گذشته تشکیل شد و به دنبال آن هستیم که فرآیند ادغام دو اتحادیه موسسات قرآنی ـ مردمی را با سرعت دنبال کنیم؛ خواهشی که دارم این است که سریعتر و چابکتر این روند را دنبال شده و به نتیجه برسد.
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