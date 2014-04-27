اسناد دولت آمریکا درباره حمایت کویت از گروههای تروریستی در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، بر اساس گفته های کارشناسانی که گزارشهای آنها به تایید وزارت خزانه داری آمریکا رسیده میزان پولی که از طریق سازمان ها و افراد مختلف کویتی به گروه های شورشی حاضر در سوریه همچون جبهه النصره کمک شده به صدها میلون دلار می رسد.

بر اساس این گزارش، کمکهای کویت به گروه های شورشی حاضر در سوریه با توجه به آنکه نگاه اغلب مردم متوجه اقدامات عربستان، امارات و قطر در این رابطه است، مخفی مانده است. اما این حقیقت که کشورهای ذکر شده همگام با کویت در امر کمک رسانی به گروه های تروریستی فعال بوده اند بر آمریکا پوشیده نمانده است.

بر همین اساس در ماه گذشته مقامات آمریکایی تصمیم گرفتند تا حساسیت و نگرانی خود را در این رابطه اعلام کنند از همین رو "دیوید کوهن" معاون وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد که کویت مرکز اصلی تامین پول برای فعالیت تروریستها در سوریه است.

اهدای این کمکهای مالی به تروریستهای سوری در کویت منع قانونی ندارد، اما در اواخر سال میلادی گذشته برخی از نمایندگان پارلمان خواستار برخورد با این روند شدند. علاوه بر آن دولت کویت اخیرا به دلیل فشارهای آمریکا بخشی را به نام واحد اطلاعات مالی راه اندازی کرده تا از طریق آن امکان رهگیری پول های ارسالی به تروریستهای فعال در سوریه امکان پذیر باشد.

اما با وجود راه اندازی این واحد، هنوز گزارشی در مورد فعالیت آن منتشر نشده و این امر نشان می دهد که واحد ذکر شده فعالیت خاصی ندارد و کمکهای نهادهای مختلف کویتی همچنان بدون دردسر در اختیار تروریست ها قرار می گیرد.

در این میان سفارت کویت در آمریکا از توضیح دادن درباره اینکه چرا واحد اطلاعات مالی در کویت فعال نیست خودداری کرد. این وضعیت در حالی است که آمریکا در گذشته کمکهایی را به کویت داشته و در زمان حمله آمریکا به عراق در سال 2003 میلادی نیز کویت نقشی اساسی داشت. علاوه بر آن در زمان خروج نیروهای آمریکایی از عراق نیز بار دیگر کویت به عنوان پایگاهی مهم در این رابطه مطرح بود.

این موارد موجب شده تا روابط کویت و آمریکا در وضعیتی مناسب قرار داشته باشد، اما انتشار خبرهایی درباره همکاری کویتی ها با تروریستهای حاضر در سوریه می تواند این روابط را دچار مشکل کند البته این وضعیت در حالی است که خود آمریکا نیز در امر تجهیز شورشیان سوری به تجهیزات نظامی دست دارد، اما مدعی است که این تجهیزات در اختیار گروه های شورشی میانه رو قرار می گیرد نه گروه های افراطی.