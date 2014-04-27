فرماندار جدید شهرستان هیرمند معرفی و منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار سیستان و بلوچستان در دومین روز از سفر خود به سیستان ظهر یکشنبه با حضور در فرمانداری شهرستان هامون محمد علی پیری را به عنوان فرماندار جدید این شهرستان معرفی و منصوب کرد.

علی اوسط هاشمی در مراسم معارفه فرماندار جدید این شهرستان که با حضور نمایندگان سیستان در مجلس شورای اسلامی و مسئولان محلی برگزار شد با بیان اینکه دولت در راستای توسعه و پیشرفت استان مصمم است اظهار داشت: سفر مقامات عالی رتبه کشور و همچنین شخص رییس جمهور در طی ماه‌های گذشته خود گواه این عزم و اراده به منظور توسعه و ارتقای شاخص های استان در تمامی زمینه ها است.

وی با اشاره به اینکه در همین راستا دشمن به منظور تلخ کردن کام مردم و همچنین جلوگیری از پیشرفت منطقه با حرکاتی مذبوحانه و خرده شرارت سعی در ناامن جلوه دادن منطقه دارد افزود: هوشیاری تمامی آحاد مردم برای مقابله با اهداف شوم دشمن با حفظ وحدت و اتحاد در این راستا ضرورت دارد.

وی از سیستان و انرژی های نهفته در آن به عنوان ثروتی عظیم یاد کرد و اظهار داشت: باید با مشارکت جویی و ایجاد حس تعامل در منطقه عامل به سرمایه گذاری و پیشرفت در منطقه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم محمد علی پیری به عنوان فرماندار جدید معرفی و از زحمات سلطانعلی دهمرده فرماندار اسبق این شهرستان تقدیر بعمل آمد.

محمد علی پیری متولد 1347 دارای مدرک لیسانس علوم سیاسی و 25 سال سابقه کار است و پیش از این به عنوان رییس گروه سیاسی، بخشدار، معاون فرماندار در شهرستان های مختلف سیستان، چابهار و ایرانشهر و مشاور مدیر کل حوزه استاندار اشتغال به کار داشته است.