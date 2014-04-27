بارش پراکنده باران تا سه شنبه در قم ادامه دارد/ افزایش دمای هوا طی هفته جاری

یحیی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: دمای هوا طی امروز یکشنبه نیمه ابری تا ابری و از بعد از ظهر همراه با بارش باران و رگبار به همراه رعد و برق و وزش باد شدید است.

وی ادامه داد: امروز سمت باد غربی، سرعت وزش باد 15 تا 20 متر بر ثانیه، حداقل دما 14 و حداکثر دما نیز 34 درجه است.

مدیرکل هواشناسی استان قم گفت: در روز دوشنبه هوا قسمتی تا نیمه ابری، در بعد از ظهر در برخی از نقاط همراه با رگبار پراکنده باران و وزش باد نسبتا شدید خواهد بود.

وی اضافه کرد: در روز دوشنبه سمت باد غربی، سرعت وزش باد بین 10 تا 15 متر بر ثانیه و حداقل دما 17 درجه و حداکثر دما نیز 32 درجه پیش بینی می‌شود.

زارع بیان کرد: در روز سه شنبه هوا کمی تا قسمتی ابری در برخی نقاط در بعد از ظهر همراه با رگبار پراکنده باران و وزش باد خواهد بود.

وی ادامه داد: در روز سه شنبه سمت باد شمال غربی، سرعت وزش باد بین هشت تا 13 متر بر ثانیه و حداقل دما 15 و حداکثر دما نیز 33 درجه پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان قم در پایان گفت: دمای هوا طی هفته جاری در این استان افزایش یافته است.