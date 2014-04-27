تخفیف 25 و 30 درصدی حمل و نقل ریلی در حمل کودشیمیایی و گندم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن پورسیدآقایی در سه جانبه راه آهن ایران، ازبکستان و ترکمنستان با بیان اینکه رشد اقتصادی کشورها وابسته به حمل و نقل مطلوب و روان است گفت: با توجه به اتصالات ریلی دو کشور باید تعامل نزدیکی میان کشورها وجود داشته باشد.

وی افزود: از آنجا که هر سه کشور برمبنای MTT نرخ جابجایی کالاها را مشخص می کنند، بنابراین این امکان که هر سه کشور نسبت به ارایه درصد تخفیف مشخص برای جذب بار اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت راه آهن از تخفیف 25 درصدی در حمل کود شیمیایی و 30 درصدی در حمل گندم خبر داد و گفت: با توجه به آثار چنین تصمیمی می توانیم صاحبان کالا را به استفاده از این مسیر برای حمل کالاها متقاعد کنیم.

وی با اشاره به حمایت دولت از رشد ظرفیت حمل بار در راه آهن گفت: اختصاص بودجه یک میلیارد دلاری به حوزه ریلی نشان از حمایت دولت برای رفع مشکلات راه آهن دارد.