ثبت نام آیلتس دانشگاه آزاد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ثبت نام در آزمون زبان آیلتس آکادمیک و جنرال دانشگاه آزاد تا چهارشنبه 10 اردیبهشت، ادامه دارد.

این آزمون در دو ماژول آکادمیک و جنرال در تهران برگزار خواهد شد و داوطلبان باید در موعد مقرر به سایت Ielts .iauset.com مراجعه و نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

به گفته ناصر اقبالی - رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد، این دانشگاه در تلاش است با برگزاری منظم آزمون های آیلتس از علاقه مندان و افرادی که قصد شرکت در این آزمون را دارند ثبت نام کند و از خروج ارز و هزینه های اضافی برای خانواده ها جلوگیری به عمل آورد.

وی در خصوص زمان برگزاری این آزمون، گفت: این آزمون 17 خردادماه برگزار می شود.



