  1. حوزه و دانشگاه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۴:۱۳

ثبت نام آیلتس دانشگاه آزاد آغاز شد

ثبت نام آیلتس دانشگاه آزاد آغاز شد

فرایند ثبت نام آزمون زبان انگلیسی آیلتس آکادمیک و جنرال دانشگاه آزاد از امروز آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ثبت نام در آزمون زبان آیلتس آکادمیک و جنرال دانشگاه آزاد تا چهارشنبه 10 اردیبهشت، ادامه دارد.

این آزمون در دو ماژول آکادمیک و جنرال در تهران برگزار خواهد شد و داوطلبان باید در موعد مقرر به سایت Ielts .iauset.com  مراجعه و نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

به گفته ناصر اقبالی - رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد، این دانشگاه در تلاش است با برگزاری منظم آزمون های آیلتس از علاقه مندان و افرادی که قصد شرکت در این آزمون را دارند ثبت نام کند و از خروج ارز و هزینه های اضافی برای خانواده ها جلوگیری به عمل آورد.

وی در خصوص زمان برگزاری این آزمون، گفت: این آزمون 17 خردادماه برگزار می شود.

 


 

کد مطلب 2279270

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