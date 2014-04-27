پروژه راهسازی قاضی خان به بدره تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور پولادی صبح یکشنبه در شهرستان سیروان اظهار داشت: هدف بازدید از شهرستان سیروان این استکه ارزیابی از آخرین وضعیت پروژه های استان و شهرستان داشته باشیم و بتوانیم مدیریت منابع در سطح شهرستان و استان در سال 93 داشته باشیم.



پولادی افزود: قرار شد پروژه های سفیدخان چشمه چاهی حمیل و پروژه هلسن به سرتنگ مله ماران را از محل اعتبارات ملی و راه و روستایی پیگیر باشیم.



وی ادامه داد: براساس توافقی که انجام شده قرار شد اعتبار تکمیلی پروژه قاضی خان به بدره در سال 93 داشته باشیم.



پولادی عنوان کرد: امیدواریم در پایان سال 93 شاهد بهره برداری کامل از پروژه مهم واثرگذار قاضی خان – بدره باشیم.



مدیرعامل شرکت گاز استان نیز گفت: روشن شدن مشعل گاز در اکثر روستاهای سیروان انجام شده است.

روح الله نوریان بیان داشت: با اجرای 11 کیلومتر شبکه توزیع گاز، بیش از 230 خانوار شهرستان سیروان از این نعمت بهره مند شدند.



نوریان افزود: برای اجرای این پروژه بیش از 770 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

