  1. استانها
  2. ایلام
۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۳:۵۶

پولادی:

پروژه راهسازی قاضی خان به بدره تکمیل می شود

پروژه راهسازی قاضی خان به بدره تکمیل می شود

سیروان - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری ایلام گفت: پروژه راهسازی قاضی خان به بدره تکمیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور پولادی صبح یکشنبه در شهرستان سیروان اظهار داشت: هدف بازدید از شهرستان سیروان این استکه ارزیابی از آخرین وضعیت پروژه های استان و شهرستان داشته باشیم و بتوانیم مدیریت منابع در سطح شهرستان و استان در سال 93 داشته باشیم.

پولادی افزود: قرار شد پروژه های سفیدخان چشمه چاهی حمیل و پروژه هلسن به سرتنگ مله ماران را از محل اعتبارات ملی و راه و روستایی پیگیر باشیم.

وی ادامه داد: براساس توافقی که انجام شده قرار شد اعتبار تکمیلی پروژه قاضی خان به بدره در سال 93 داشته باشیم.

پولادی عنوان کرد: امیدواریم در پایان سال 93 شاهد بهره برداری کامل از پروژه مهم واثرگذار قاضی خان – بدره  باشیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان نیز گفت: روشن شدن مشعل گاز در اکثر روستاهای سیروان انجام شده است.

روح الله نوریان بیان داشت: با اجرای 11 کیلومتر شبکه توزیع گاز، بیش از 230 خانوار شهرستان سیروان از این نعمت بهره مند شدند.

نوریان افزود: برای اجرای این پروژه بیش از 770 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.
 

کد مطلب 2279271

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها