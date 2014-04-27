یارانه خرید به مراکز علمی و پژوهشی تعلق می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دعوتنامه که نسخه ای از آن در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته، آمده است:
احتراماً، به استحضار می رساند با توجه به افزایش چشمگیر تولید تجهیزات و مواد آزمایشگاهی در کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری «دومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران» را در تاریخ 7 لغایت 10 اردیبهشت با هدف معرفی توانمندیهای کشور در این زمینه، فراهمسازی بستری برای تبادل فناوری و همافزایی سازندگان با یکدیگر، بازارسازی، حمایت از ایجاد زیرساخت های توسعه فناوری در دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور و همچنین جذب حمایتهای دولتی به سمت تولیدات داخلی و شرکتهای دانشبنیان برگزار می نماید.
با عنایت به حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از خریدهای مراکز علمی و پژوهشی در این نمایشگاه و به منظور کاهش وابستگی به تجهیزات و مواد آزمایشگاهی خارجی و تامین تجهیزات مورد نیاز مراکز آموزشی، پژوهشی، صنعتی و ... استان، افراد متقاضی و علاقمند اقدام نمایند.
ضمناً اطلاعات کامل نمایشگاه از طریق پایگاه اطلاع رسانی نمایشگاه به نشانی www.iranlabexpo.ir و نیز دبیرخانه نمایشگاه با شماره تماس 66563224-021 قابل دریافت است.
زمان: 7 لغایت 10 اردیبهشت ماه 1393-ساعات بازدید 9 صبح تا 17 بعداظهر.
مکان: محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران
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