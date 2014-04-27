به گزارش خبرنگار مهر، علي حسين‌پور پاكزاد صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه های اداره کل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان شمالي به منظور گرامیداشت هفته کار و کارگر، اظهار کرد: امسال این اداره كل به مناسبت هفته كار و كارگر برنامه های ویژه ای در نظر گرفته است.

وي غبارروبي و گلباران مزار شهدا و ديدار كاركنان اداره كل تعاون استان با امام جمعه و نماينده خبرگان رهبري در خراسان شمالي را از جمله برنامه‌هاي مهم اين اداره كل در هفته كار و گارگر برشمرد.

حسين‌پور پاكزاد ديدار مديران، مسئولان، كارگران و كارفرمايان اداره كل تعاون استان با استاندار و فرمانداران، برگزاري نمايشگاه كتاب با تخفيف در واحدهاي توليدي و تعاوني و سخنراني مديران و مسئولين استاني با موضوع فرهنگ كار و تعاون در مدارس استان را از ديگر برنامه هاي اين هفته در استان عنوان كرد.

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان شمالي همچنين برگزاري مسابقات فرهنگي، ورزشي ويژه كارگران و كارفرمايان اداره تعاون در شهرستان هاي استان، برگزاري جشن كارگران و كارفرمايان در اسفراين، ديدار و دلجويي از بيماران جامعه كارگري استان، ديدار با خانواده هاي كارگران نمونه زنان سرپرست خانوار در شهرستان هاي استان و برگزاري مسابقات فرهنگي و ورزشي ويژه بانوان جامعه و كارگري و تعاوني را از ديگر برنامه هاي اجرايي اداره كل تعاون استان به مناسبت هفته كار و کارگر ذکر کرد.

اين مسئول همچنين از ديدار كارگران و تعاونگران نمونه استان با مقام معظم رهبري به مناسبت اين هفته خبر داد.

حسين پور پاكزاد برگزاري مسابقات فرهنگي شب شعر، نمايشگاه پيشگيري آسيب هاي اجتماعي جامعه كارگري در اسفراين و برگزاري جشن هاي كارگري در تمامی شهرستان هاي استان از ديگر برنامه هاي اين هفته ذكر كرد.

مديركل تعاون، كارو رفاه اجتماعي خراسان شمالي با اعلام اينكه به مناسبت هفته كار و كارگر ساختمان اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي اسفراين نیز كلنگ زني خواهد شد، افزود: تجليل از كارگران، كارفرمايان، نخبگان فرهنگي و علمي و واحدهاي صنفي نمونه در استان از ديگر برنامه هاي مهم هفته كار و گارگر در خراسان شمالي محسوب می شود.