اکثر فضاهای درمانی اردبیل فرسوده است/بهسازی بیمارستان ها در اولویت

حسن قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: همین موضوع بهسازی بیمارستان ها را در اولویت قرار داده و به عنوان یکی از مهمترین سیاست های حوزه درمان در سال جاری در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه ایجاد هر تخت بیمارستانی نیازمند برنامه ریزی 10 ساله است، اضافه کرد: اولویت حوزه درمان توسعه افزایش تعداد تخت های درمان و تجهیز بیمارستان ها است.

به گفته قبادی در راستای همین سیاست تعداد تخت های درمانی استان در سال گذشته از دو هزار و 100 مورد به دو هزار و 800 مورد رسیده است.

وی یکی از ایده های توسعه تخت های درمانی را تجهیز بیمارستان ها عنوان کرد و افزود: این طرح علاوه بر صرفه جویی قابل توجه در هزینه ها رفاه درمانی قابل توجهی را برای ساکنان یک منطقه فراهم می کند.

بازدید مستمر از بیمارستان ها انجام می شود

معاون درمان علوم پزشکی استان در خصوص نحوه رسیدگی به شکایات مردمی از وضعیت خدمات درمانی اضافه کرد: حوزه درمان علو پزشکی به دنبال کسب رضایت حداکثری شهروندان است.

وی افزود: در همین راستا بازرسی دوره ای و حتی سرزده از مراکز درمانی انجام شده و علاوه بر این در بهسازی کادر پزشکی نیز ایده های جدیدی اجرا می شود.

قبادی یکی از این طرح ها را افزایش کادر پرستاری متناسب با تحت بیمارستان عنوان کرد و افزود: در سال 91 نسبت پرستار به تخت 0.88 بود که در سال گذشته به 0.95 افزایش یافت.