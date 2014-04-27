شوراها در اداره امور مردم نباید به حاشیه بروند/ توجه شهرداری قم به معماری اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر‏‏، محمد دلبری صبح یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به فرارسیدن روز شوراها ابراز داشت: شوراهای اسلامی شهر نماینده اراده عمومی و تبلور خواست مردم در اداره شهرها هستند که باید مستقل از دولت‌ها عمل کنند.

وی با اشاره به این خطر که برخی دخالت‌ها موجب ضعیف شدن عملکرد شوراها می‌شود، افزود: تصمیم دولت‌ها مبنی بر اعمال نظر در کار شهرداری‌ها مخالف با اهداف تاسیس شوراها است.

شهردار قم ادامه داد: اگر بخواهیم شهرداری به یک نهاد عمومی و مردمی تبدیل شود، باید اداره شهر مستقل از تصمیمات دوره‌ای دولت‌ها باشد.

وی به راه‌اندازی کمیسیون بررسی مسائل تهران و کلان‌شهرها در هیئت دولت اشاره کرد و افزود: این موضوع برای شهرداری‌ها هم می‌تواند فرصت باشد و هم تهدید.

انتخاب اعضای کمیسیون بررسی مسائل کلان‌شهرها باید متناسب با نیازهای مدیریت شهری باشد

دلبری گفت: نخستین نکته اعضای این کمیسیون هستند که باید متناسب با نیازهای مدیریت شهری انتخاب شوند اما می‌بینیم که وزرایی مانند اقتصاد و دارایی و یا رئیس کل بانک مرکزی که رابطه مستقیمی با شهرداری‌ها دارند، عضو این کمیسیون نیستند.

وی با اشاره به اینکه رئیس شورای شهر تهران و شهردار این شهر از مدعوان این کمیسیون هستند، خاطرنشان کرد: صحیح این است که رئیس شورای عالی استان‌ها که به مشکلات تمام شهرها اشراف دارد، به این کمیسیون دعوت شود.

شهردار قم اضافه کرد: برای داشتن درک درست از مشکلات تمام کلان شهرها حضور یک نماینده از هر کدام در کمیسیون بررسی مشکلات تهران و کلان‌شهرها ضروری است.

وی با اشاره به نتایج جلسات این کمیسیون تا امروز افزود: در نهایت این مهره‌چینی موجب شده تا مصوبات این کمیسیون به ضرر ما باشد و دولت منافع خود را در این سیاست‌گذاری‌ها در نظر بگیرد.

دلبری تصریح کرد: یکی از مسایلی که در این کمیسیون اتفاق افتاد، تصویب اخذ مالیات از سازمان‌های شهرداری است که تا پیش از آن برای همه شهرها اتفاق نمی‌افتاد.

وی اظهار نگرانی کرد ادامه این وضع موجب به حاشیه رفتن شوراها در رسیدگی به امور مردم و اداره شهرها شود.

شورای شهر‎ تجلی آیات قرآن است

دلبری با اشاره به نگاهی که در قرآن نسبت به مشورت وجود دارد گفت: شوراهای شهر را می‌توان یکی از تجلیات آیات و روایات اسلامی در نظام جمهوری اسلامی دانست.

وی با اشاره به همکاری خوب شورای اسلامی شهر قم با شهرداری و نظارت صحیح بر عملکرد تمام بخش‌ها و سازمان‌های شهرداری خاطرنشان کرد: خرد جمعی قطعا موجب بهبود عملکردها در عرصه‌های مختلف می‌شود.

شهردار قم افزایش تعداد اعضا را یکی از برکات شورای چهارم دانست و افزود: اقدامات ارزشمندی در مدتی که از تشکیل این شورا می‌گذرد، در کمیسیون‌ها و کمیته‌های مختلف انجام شده است.

اهتمام شهرداری در تحقق معماری اسلامی

دلبری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به افتتاح بوستان جوان ابراز داشت: به مناسبت روز ملی خلیج فارس و در آستانه روز شوراها مراسمی با حضور مسئولان به این بهانه برگزار می‌شود.

وی با اشاره به فرارسیدن روز برزگداشت شیخ بهایی و معمار خاطرنشان کرد: تحقق معماری اسلامی در شهر قم یکی از سیاست‌ها عمده شهرداری در سال‌های گذشته بوده است.

شهردار قم با اشاره به خواست مقام معظم رهبری در این زمینه گفت: اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته که در آینده نیز ادامه خواهد داشت تا بتوانیم گام‌ها بزرگی در تحقق این امر برداریم.