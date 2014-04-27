96 هزار نفر برای حضور در آیین معنوی اعتکاف حرم رضوی ثبت نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود ممتاز داشت: ثبت‌نام از متقاضيان اعتكاف مسجد جامع گوهرشاد حرم مطهر رضوي، از یک دقیقه بامداد روز 7 فروردین 1393 آغاز شد و 25 فروردین خاتمه یافت و اسامی پذیرفته ‏شدگان اول اردیبشهت ماه از طریق سایت آستان قدس رضوی اعلام شد.

وی بیان کرد: در این دوره 64 هزار و 430خانم و 31 هزار و876 آقا ثبت نام کردند که 66 درصد را خانمها و 33 درصد را آقایان تشکیل داده اند.

معاون اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی با اشاره به استقبال گسترده برای شرکت در این آئین معنوی اظهار داشت:91 هزار و 702 نفر از هموطنان عزیزمان در این دوره ثبت نام کردند که 95 درصد ثبت نام کنندگان را تشکیل می دهد و از کشورهای افغانستان 406 نفر، عراق 46 نفر، پاکستان 39 نفر،آذربایجان 11 نفر، عربستان 8 نفر، هندوستان 7 نفر، آلمان 6 نفر، ترکیه 6 نفر، بریتانیا 5 نفر، استرالیا3 نفر ، سوریه 3 نفر، ایرلند2 نفر، ،آفریقای جنوبی 2 نفر، اتریش 2 نفر و لبنان 2 نفر برای این دوره ثبت نام کردند.

وی گفت: با توجه به عملیات ساختمانی صحن مسجد جامع گوهرشاد، ظرفیت پذیرش 2هزار و 100 نفر درنظر گرفته شده است.

ممتاز با اشاره به برگزاری آئین اعتکاف امسال بین روزهای23 تا 25اردیبهشت، تصریح کرد: خادمان بارگاه منور رضوی تمام توان خود را برای بهره برداری حداکثری معتکفان از فیوضات معنوی این آئین ارزشمند عبادی به کار گرفته ‏اند و تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری مراسمی محتوایی، کیفی معنوی و توام با امنیت و آرامش اندیشیده شده است.

معاون اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی با یاد آوری این نکته که طی 7 سال گذشته، اعتکاف مسجد جامع گوهرشاد توسط آستان قدس رضوی برگزار شده است، گفت: طی این سال‌ها در مجموع 32 هزار نفر در مسجد جامع گوهرشاد معتکف شده اند و خدمات گوناگون فرهنگی و رفاهی به آنها ارائه شده است.